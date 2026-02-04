1989年西贡龙虾湾谋杀案 62岁港男潜逃37年泰国落网 料明日被押返香港

1989年轰动一时的龙虾湾谋杀案，最后一名潜逃疑犯、现年62岁的梅耀强，潜逃37年后在泰国曼谷落网，据悉他明日（2月5日）将被押返香港。

据《曼谷邮报》（Bangkok Post）等当地传媒今日（2月4日）报道，被捕香港男子名为梅耀强，于本周一（2月2日）在曼谷农卓区被捕。曼谷刑事侦查局副局长内提维·塔纳西尼提库尔（Netiwit Thanasitnitikul）警上校表示，梅耀强是在农卓区一住宅内被捕，今次逮捕行动是应香港政府要求而进行，又指香港政府一直追捕该名疑犯，他涉嫌与1989年香港一宗谋杀案有关，是4名涉案疑犯中的最后一人。

62岁香港男子梅耀强涉年前谋杀案，在泰国曼谷落网。《曼谷邮报》图片

当地报道引述先前被捕的疑犯声称，梅耀强用铲子杀害受害者，并将尸体埋葬在香港。香港政府认为，梅已于1994年逃往泰国。报道续指梅耀强在被捕时身上没有任何身份证明文件，警方查问他时，他承认自己就是香港被通缉的梅耀强，并向警方供称自己于1994年抵达泰国后，在北榄府开了一家小工厂，并娶了一位泰国妻子，育有三名孩子。不过，泰国警方相信疑犯在该国开了一家餐厅。

报道指疑犯拒绝就香港发生的谋杀案发表评论，目前他已被控非法入境，当局正安排引渡程序。

当年其中一名龙虾湾谋杀案疑犯被警方拘捕。资料图片

翻查资料，1989年8月31日西贡龙虾湾发生一宗五花大绑命案。当年刚出狱的梅耀强，指被朋友雷育才（26岁）冤枉而坐监，于是找来同学杨国翔等3人帮他报仇。案发当日4人诱骗任酒楼待应的雷育才到龙虾湾，雷其后遭人用铁铲毒打20分钟，更被人用尼龙绳反绑、以塑胶袋封头，在沙滩挖洞埋葬。

当年任职酒楼部长的杨国翔替友出头犯下谋杀后，先后逃到泰国及内地工作，潜逃10年后在内地落网，被解返港应讯，至2001年被裁定谋杀罪成，判终身监禁。而梅耀强一直潜逃，案中另外两人则在案发后不久被捕受审。其中一人蔡天成因误杀罪成被判囚8年，早已刑满释放；另一人孙伟立则罪名不成立获释。

当年案件的报道。