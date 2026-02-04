中环公厕戴警徽Cap帽男偷拍青年 照片放上网公开 私隐公署跟进

中环发生公厕偷拍事件。周日（2月1日）晚上约10时，22岁姓林男子在美轮街公厕如厕，其后他洗手时发现被一名戴警徽鸭嘴帽、身穿蓝色恤衫的大叔，拿着手提电话偷拍。受害人即场要求对方删除照片，未料事后惊见对方将相关照片放上网公开，更作出猥亵的诽谤言论，于是向警方及私隐专员公署求助。个人资料私隐专员公署表示正跟进事件，警方暂将案件列作「投诉」处理。

受害人在社交媒体Threads发文，讲述周日在中环美轮街公厕被人偷拍的经过。他表明自己是男性，但束有长发，当时一身深棕色外套等打扮。他指自己如厕后前往洗手期间，遭「一位头戴警队纪念品cap帽嘅蓝色恤衫中年男子」，「趁我转身擦手时从斜挂包中拿出手机对我偷拍」。他指即场喝斥对方不是，要求对方删除照片，并警告会报警，对方亦答应删相。

受害人先后报案并向私隐专员公署投诉。网上图片

不过，受害人其后发现对方在网上发布相关偷拍的照片，「并配文了他意淫中一位女性走入公厕偷看他如厕的幻想故事」。当晚他立即到中区警署报案，翌日（2日）再到深水埗警署求助，亦向私隐专员公署投诉。

事件中一名自称从事旅游业的姓薛男子，在社交平台发帖公开相关照片，声称「自己喺男厕小便期间，见到隔篱洗手位有个长发披肩、白净『四眼妹』」。照片中可见拍照者头戴警徽鸭嘴帽、身穿蓝色恤衫，当时拿着手机对着公厕镜子拍照，并拍下身旁的长发受害人。

私隐专员公署回复《星岛头条》查询表示，公署就有关事件，于2月2日接获一宗投诉，正根据既定程序跟进事件。 警方亦表示接获报案，经调查后确定该名拍摄男子并非警务人员，列作投诉案处理，并会与报案人保持联络，由中区行动支援小队跟进。