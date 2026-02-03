Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旺角东华学院24岁男学生堕楼亡 疑受学业问题困扰

突发
更新时间：22:47 2026-02-03 HKT
发布时间：21:10 2026-02-03 HKT

旺角东华学院有学生堕楼亡。今日（3日）晚上7时许，警方接获多名市民报案，指一名男子倒卧山东街98号东华学院钟秦兰凤大楼对开马路，奄奄一息，怀疑他从高处堕下。救援人员接报到场，经检查后证实男子当场死亡。

警方调查后，证实事主为24岁姓黄男子，在上址读书，他从校园的平台堕下。警方于现场检获遗书，事主的死因有待验尸后确定。消息指，事主受学业问题所困扰。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

