旺角东华学院24岁男学生堕楼亡 疑受学业问题困扰

旺角东华学院有学生堕楼亡。今日（3日）晚上7时许，警方接获多名市民报案，指一名男子倒卧山东街98号东华学院钟秦兰凤大楼对开马路，奄奄一息，怀疑他从高处堕下。救援人员接报到场，经检查后证实男子当场死亡。

警方调查后，证实事主为24岁姓黄男子，在上址读书，他从校园的平台堕下。警方于现场检获遗书，事主的死因有待验尸后确定。消息指，事主受学业问题所困扰。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk