谋攻行动｜去年11个月逾3.9万宗诈骗 六成涉网骗 警加强宣传吁下载「防骗视伏APP」

警方于过去三星期展开代号「谋攻」的大型执法行动，拘捕了469男213女（14至89岁）。其中商罪科署理总督察刘思齐表示，去年的1月至11月期间，警方共接获39,490宗诈骗案，占整体罪案的48.3%，较2024年同期下跌了2.4%。除数量下跌之外，涉案骗款约73.9亿元，亦较2024年同期减少13.3%。诈骗案当中，网骗占整体约六成（25,346宗），涉款是52.4亿元，网骗中最多是网购骗案（11,449宗）。

去年1至11月整体诈骗案件趋势。

电骗方面录得7,608宗，涉款15.3亿元，电骗中最多是假冒客服（3,993宗），以假冒电讯商及支付平台为主；其次为「猜猜我是谁」（1,677宗）及假冒官员（939宗）。投资骗案则录得5149宗，虽占整体骗案仅13%，但损失金额达到29亿元，占总体四成，平均每案损失超过56万元。超过8成投资骗徒是透过Facebook、Instagram、WhatsApp社交软件接触目标，例如Facebook广告或WhatsApp群组等，部分受害人损失高达数百万元。

警方呼吁，不要轻易相信社交媒体或即时通讯程式上的投资机会，不要轻信网上所谓投资专家，市民可在证监会网页查阅持牌人和公众记录册，透过已经注册机构投资。同时警方提醒市民，面对不明超连结、手机程式、可疑网站或附件，切勿随意点击下载。警方也提醒，骗徒提供的银行户口通常都是属于个人或协力厂商公司，多数与交易平台名称不一，如果市民有怀疑，请即致电防骗易热线18222查询。

商罪科署理总督察刘思齐。

警方呼吁市民切勿轻信网上投资专家或广告。

财富情报及调查科署理总督察段玉衡表示，警方一直致力向不同持分者宣传防骗和反洗黑钱资讯。在刚过去的一月份，财富情报及调查科举办了反洗黑钱月，主要活动包括：与油尖警区合作，在九龙K11 Arts Mall举办「防骗唔使『坊』」活动；于元朗Yoho Mall举办「保护唔使『坊』」展览；分别到树仁大学和浸会大学，向学生灌输反洗黑钱相关知识和保护个人户口重要性。

另外警方亦派出反洗黑钱宣传车「保护号」，联同金管局、银行公会、菲律宾和印尼的领事馆，在各区向市民和外佣派发传单和纪念品，深化他们对于反洗黑钱罪行的认知。

财富情报及调查科署理总督察段玉衡。

在刚过去的一月份，财富情报及调查科举办了反洗黑钱月。

网罪科警司张巧仪又提到，「防骗视伏APP」已经推出超过两年，已经有超过115万人下载，搜寻方面也超过1200万次，成功向市民发出超过150万条的诈骗警告。警方正不定期优化「防骗视伏APP」，以帮助市民在日常生活中识别诈骗风险，例如在去年年底「防骗视伏APP」大升级，加入人工智能（AI）技术，令其分析能力更快更准。

目前「防骗视伏APP」有四大新功能：其一是资料库实时更新；其二是扩大举报平台，令公众更方便举报不同平台诈骗短讯；其三是AI能即时分析市民举报，一旦侦测到风险，会立刻发出警示；最后，程式会每日公布热门骗局排行榜，提醒市民最新诈骗手法。警方又指，如市民遇到可疑来电或网站，程式也即时发出警示，令市民可以「停一停谂一谂」，从而避免受骗。警方呼吁市民下载「防骗视伏APP」，并推荐身边家人朋友使用，亦鼓励内地学生或其他海外来港工作人士使用。

网罪科警司张巧仪。

「防骗视伏APP」已经推出超过两年，已经有超过115万人下载。

警方呼吁市民下载「防骗视伏APP」。