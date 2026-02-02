谋攻行动｜诈骗对话曝光 不法集团扮海外女情人轻生 诱目标交钱「领遗产」

警方于过去三星期展开代号「谋攻」的大型执法行动，拘捕了469男213女（14至89岁），共牵涉580宗骗案及科技罪案。网络安全及科技罪案调查科警司张巧仪提到，上月17及18日期间，网罪科瓦解两个活跃本港的犯罪集团，分别为一个伪装成直播平台公司的家庭式网恋诈骗集团，以及一个利用虚拟货币的洗黑钱集团。行动共拘捕8男3女（24至73岁），包括3名主脑及1名骨干，其中两人被控两项串谋诈骗罪，较早时已于裁判法院提堂。相关集团在过去16个月内，共诈骗314人共约4400万元，平均每宗案件被骗15万元。

警方瓦解一个伪装成直播平台公司的家庭式网恋诈骗集团。

网恋女友「轻生」后 骗徒再扮警察二次诈骗

网罪科总督察李俊岷表示，上述诈骗集团以家庭式经营，为掩人耳目，租住工厂大厦单位用作诈骗基地，亦租用私人单位作金库。集团男骨干在不同交友程式，利用虚假头像假扮成年轻女子，向受害人声称自己在外地工作，虚构出「感情生活挫折」，甚至自称打算轻生，博取受害人同情怜悯。

当双方关系发展至一定程度，骗徒再假扮女子上司或海外警察，称网恋女子已经离世，并伪造公司卡片及遗产证明，讹称女子指定了受害人协助处理遗产，从而诱使受害人缴付不同手续费。当受害人付款后，骗徒便失去联络。整个诈骗过程迅速，短至1至2日，长至3至5日，双方均没有正式会面。

更甚者，有受害人被二次诈骗，骗徒假扮警察声称案件被侦破，指受害人要缴交行政费，以领回被骗款项，受害人不虞有诈转账，最终再次蒙受损失。此类二次诈骗有约62宗，共涉740多万元，各人被骗金额少则数百元，多则数以万计。

骗徒租工厦辟暗房营运 洗钱集团虚实结合助洗白现金

警方经调查后上月17日收网拘人，发现诈骗集团成员居住一个工厦单位，单位门面为网上直播平台公司，但实际上内有一个以暗门隐蔽的房间，里面低调运作诈骗中心。

行动中警方检走15部手提电话、8部手提电脑及入数纪录。另外警方亦在集团租用的私人单位金库，起出共约600万元财物，包括100万元现金、13只名表、过百支名贵烈酒及其他名贵首饰。

警方亦发现，该诈骗集团利用另一个洗黑钱集团，协助清洗犯罪得益。该洗黑钱集团2024年10月起受诈骗集团聘用，积极使用本地银行的傀儡户口，去接收犯罪得益。洗黑钱集团以分层模式，利用超过200个银行户口转移资金；又利用傀儡或虚假身分，在海外加密货币平台开户，将银行户口的犯罪得益转换成虚币，再于场外交易所套现。最后洗黑钱集团将已经洗白现金，分批送回诈骗集团。

去年10月至1月期间，该洗黑钱集团协助清洗4400万元。相关洗黑钱集团层层转移，虚实结合，大大增加警方调查难度，该洗黑钱集团怀疑亦曾处理其他诈骗集团骗款。警方将继续循情报主导方式，与各持分者合作，打击网上骗案。

