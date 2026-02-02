Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

迪欣湖30岁湖南汉游泳疑遇溺 昏迷送院抢救后不治

突发
更新时间：17:16 2026-02-02 HKT
发布时间：17:16 2026-02-02 HKT

今日（2日）下午3时许，警方接获迪欣湖保安员报案，指早前有一名年约30岁的男子在迪欣湖内游泳，其后失去踪影。消防到场搜索，发现男子在湖边对开约2米的湖面载浮载沉，遂将男子救起，惟他已陷昏迷，到即送往北大屿山医院抢救，可惜最终不治。警方于现场没有检获遗书，死因有待验尸后确定。

据悉，警方在死者身上没有发现任何身份证明文件，期后在附近一带进行搜索，最后在离迪欣湖大约30米的山坡发现一部没有电的手提电话，并与死者母亲联络上。其母透露死者无业，一同居住在湖南，2月1日在湖南最后一次见面后，死者称将会于2月2日到香港旅游。

消息指，死者近日精神状况变得异常，不排除患上被害妄想症。

据了解，迪欣湖内有竖立「不准游泳或跳水」的告示牌。根据迪欣湖活动中心规则，为保障所有宾客及演艺人员的安全，宾客必须遵照活动中心内所有的告示。

香港迪士尼乐园度假区发言人表示，对于男子送院后证实不治，度假区深表惋惜，指下午约3时一名男子被发现进入湖中后失踪，中心救生员马上进行搜索及报案，消防到场后加入搜索，其后救起该名男子，送往北大屿山医院，警方正调查事件。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港男逾$300万金币不翼而飞 揭母亲金价高企变卖替胞弟买楼 事主伤心欲绝结局峰回路转...
社会
13小时前
遭母亲偷金替胞弟买楼 网民劝港男报警「大义灭亲」 律师：将财物归还不减刑事责任
遭母亲偷金替胞弟买楼 网民劝港男报警「大义灭亲」 律师：将财物归还不减刑事责任
社会
8小时前
李家仁医生「断崖式暴瘦」惹全城担忧  螫伏1年再有惊人变化  一特征彻底改变令人叹息
李家仁医生「断崖式暴瘦」惹全城担忧  螫伏1年再有惊人变化  一特征彻底改变令人叹息
影视圈
9小时前
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯  网民凭两点考古  智破真身系前《爱回家》男星？
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯  网民凭两点考古  智破真身系前《爱回家》男星？
影视圈
2026-02-01 22:30 HKT
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
生活百科
9小时前
长者超市优惠2026｜18大连锁超市乐悠咭/长者咭折扣 百佳/惠康/优品360低至88折
长者超市优惠2026｜18大连锁超市乐悠咭/长者咭折扣 百佳/惠康/优品360低至88折
生活百科
9小时前
前TVB「收视女王」惊爆遭一亲戚觊觎家产 因病未能生育留遗憾 预住老人院度余生
前TVB「收视女王」惊爆遭一亲戚觊觎家产 因病未能生育留遗憾 预住老人院度余生
影视圈
11小时前
冷空气杀到，广东最低气温仅5.6℃，市民穿上厚衣物。 中新社
北上注意｜冷空气杀到 广州最低气温仅5.6℃
即时中国
2026-02-01 15:25 HKT
长者北上养老︱「广东院舍照顾服务计划」安老院再增2间！达1条件每月可获$5000资助任拣深圳/广州/东莞
长者北上养老︱「广东院舍照顾服务计划」安老院再增2间！达1条件每月可获$5000资助任拣深圳/广州/东莞
生活百科
8小时前
41岁前港姐为移民耗尽家财？爆要变卖珍藏极不舍 上台卖性感豪购5万包包慰心灵
41岁前港姐为移民耗尽家财？爆要变卖珍藏极不舍 上台卖性感豪购5万包包慰心灵
影视圈
11小时前