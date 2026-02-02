迪欣湖30岁湖南汉游泳疑遇溺 昏迷送院抢救后不治

今日（2日）下午3时许，警方接获迪欣湖保安员报案，指早前有一名年约30岁的男子在迪欣湖内游泳，其后失去踪影。消防到场搜索，发现男子在湖边对开约2米的湖面载浮载沉，遂将男子救起，惟他已陷昏迷，到即送往北大屿山医院抢救，可惜最终不治。警方于现场没有检获遗书，死因有待验尸后确定。

据悉，警方在死者身上没有发现任何身份证明文件，期后在附近一带进行搜索，最后在离迪欣湖大约30米的山坡发现一部没有电的手提电话，并与死者母亲联络上。其母透露死者无业，一同居住在湖南，2月1日在湖南最后一次见面后，死者称将会于2月2日到香港旅游。

消息指，死者近日精神状况变得异常，不排除患上被害妄想症。

据了解，迪欣湖内有竖立「不准游泳或跳水」的告示牌。根据迪欣湖活动中心规则，为保障所有宾客及演艺人员的安全，宾客必须遵照活动中心内所有的告示。

香港迪士尼乐园度假区发言人表示，对于男子送院后证实不治，度假区深表惋惜，指下午约3时一名男子被发现进入湖中后失踪，中心救生员马上进行搜索及报案，消防到场后加入搜索，其后救起该名男子，送往北大屿山医院，警方正调查事件。