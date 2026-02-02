谋攻行动｜警方一连三周反诈骗 瓦解多个诈骗集团共涉$6.2亿 拘682人最细14岁

警方于过去三星期展开代号「谋攻」的大型执法行动，打击各类骗案及科技罪案，警方网络安全及科技罪案调查科、商业罪案调查科及财富情报及调查科今日（2月2日）在警察总部见记者交代行动详情。整个「谋攻」行动拘捕了469男213女（14至89岁），涉嫌「串谋诈骗」、「以欺骗手段取得财产」及「洗黑钱」等罪，破获多个诈骗集团，共牵涉580宗骗案及科技罪案，以电话骗案，网上求职骗案为主，涉款高达6.2亿港元。

相关报道：谋攻行动｜有诈骗集团扮海外女情人轻生 诱目标交钱「领遗产」 对话纪录全曝光

警方于过去三星期展开代号「谋攻」的大型执法行动，共拘捕682人。刘汉权摄

警方交代过去三星期代号「谋攻」大型执法行动的成果。

Email与银行密码一样 11人损失$65万 警拘10人

网罪科警司张巧仪讲述其中一个打击盗用银行账户行动细节，去年2至9月有11人报案，表示其网上银行户口有未经授权转账，由400元至1万元不等，总共损失65万元。警方深入调查后，发现受害人的网上理财账户名称密码，与其本身电邮资料一样，而相关电邮资料被人在网上泄露。警方相信，不法之徒利用相关资料，登入受害人网上理财户口，再将存款转至傀儡户口。

其后警方锁定操控傀儡户口人士和户口持有人，发现他们户口曾处理7200万元怀疑犯罪得益。因此网罪科联同各大总区，拘捕4男6女（18至67岁），包括两名操控户口人士，警方相信已经瓦解该个洗黑钱集团。警方呼吁应独立设定银行密码，切勿与自己电邮或其他社交账户一样，并定期更新及好好保管，以免被不法之徒有机可乘。

网罪科警司张巧仪。

警方交代其中一个打击盗用银行账户行动细节。

不法之徒助外围网洗黑钱 警拘6男女

另外财富情报及调查科署理总督察段玉衡亦提到，在谋攻行动中警方也发现一个招揽傀儡户口清洗非法网上赌博收益的集团。主脑会将犯罪得益，利用多重户口清洗；上线会透过柜员机，提取傀儡户口现金。该集团2024年1月至2025年11月，利用21个本地户口，清洗约3200万元外围收益。今年1月22日，警方收网拘捕5男1女（26至43岁），涉嫌串谋洗黑钱，报称运输人士、水吧职员、维修技工、无业等，获准保释候查，须于3月上旬报到。行动中警方检获40万元现金、30部电话、2部电脑、一只名表及11张属于他人的身分证。

警方提到2025年起至今年11月，被捕傀儡户口持有人已有4289人，占整体洗黑钱被捕人数超过92%。由2023年10月至2025年12月24日，已有295名傀儡户口持有人被法庭加刑2至18个月。警方呼吁市民切勿租借卖个人银行户口，无论户口持有人与不法之徒是否相识，户口一旦用作洗黑钱，持有人便可能须负上刑责。

相关报道：谋攻行动｜去年11个月逾3.9万宗诈骗 六成涉网骗 警加强宣传吁下载「防骗视伏APP」

财富情报及调查科署理总督察段玉衡。

警方揭发不法集团助外围网洗黑钱，拘捕6男女。