珍惜生命｜蓝田平田邨女子停车场堕下 送院抢救不治

突发
更新时间：01:13 2026-02-02 HKT
发布时间：01:13 2026-02-02 HKT

蓝田发生有人堕楼事件。周日（1日）晚上7时许，警方接获途人报案，指发现一名女子倒卧在平田邨一停车场对开，怀疑从高处堕下。

警员及救援人员接报到场，姓苏（38岁）女事主昏迷被送往联合医院抢救，其后证实不治。警方初步调查，相信事主从停车场高处堕下，现场未有检获遗书，案件列作「有人从高处堕下」跟进，死因有待验尸后确定。

 

防止自杀求助热线：

 

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

