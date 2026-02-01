Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旺角女试衫遭两度开布帘 adidas香港：配合警方调查 全面检讨各分店

更新时间：20:33 2026-02-01 HKT
发布时间：20:33 2026-02-01 HKT

连锁运动服装adidas位于旺角朗豪坊分店，一名21岁大学女生上周三（1月28日）在试身室试裤期间，先后遭其他男顾客及男职员误拉开布帘，事主发帖后引起广泛关注。adidas香港官方在社交平台回应事件，称正全力配合警方调查，并全面检讨各分店。

相关报道：旺角运动服装店女顾客试衫惊遭两度打开布帘  报警指男职员直闯无道歉

adidas香港在社交平台的限时动态回应事件。
adidas香港在社交平台的限时动态回应事件。

adidas香港在社交平台发布限时动态，称一向重视顾客购物时的体验及私隐安全。 对于早前朗豪坊分店所发生的事件，他们深表关注，现正全力配合警方的调查。Adidas香港又强调，已全面检讨各分店的设施及工作安排，以确保顾客能享有安全的购物体验。

当日下午约6时05分警方接获一名21岁女子的相关报案，涉及一名约20岁男职员。人员到场调查后，女事主表示会循客户服务途径跟进，案件暂列作「纠纷」处理。

怀疑涉事男职员。Threads截图
怀疑涉事男职员。Threads截图
现场为连锁运动服装adidas位于旺角朗豪坊分店。资料图片
现场为连锁运动服装adidas位于旺角朗豪坊分店。资料图片

