金价暴跌｜本地金舖生意淡静 指市民续观望：个个坐喺度，睇会唔会再跌

突发
更新时间：18:39 2026-02-01 HKT
发布时间：18:39 2026-02-01 HKT

美元走强，贵金属价格上周五（1月30日）起雪崩式暴跌，其中现货金价曾挫12%，创40年来最大单日跌幅；银价更曾插水36%，跌幅为纪录之最。有本地金舖透露近两日生意淡静，不但卖金人潮减少，亦无人打算买金：「个个坐喺度，睇会唔会再跌。」

土瓜湾一间金舖负责人表示，金价下跌后，卖金人潮一下子减少，「呢两日系静啲」。至于是否有人买金，负责人称现时价格仍然很高，通常是有送礼、出嫁等需求才买金，较少有人买金投资，很多市民仍在观望，「个个坐喺度，睇会唔会再跌」。不过负责人估计，现时金价下跌可能只是市场消息下的波动，未来或仍会轻微上升。

财政司司长陈茂波今日（2月1日）在网志提到，踏入2026年，环球市场势态动荡，外围地缘政局不稳定不明确因素进一步增多，触发国际资金剧烈窜动。他以近日金价急泻为例，表示即使被视为避险的资产，价格屡创新高后亦出现勇进急退的回调。

陈茂波坦言，一月份的开局，让市场更认定今年将是环球市场更为动荡的一年，特别是国际地缘政局转变难以预料，或将激化国际资金的流向与速度。面对外围市场必然的波动和难以预料的波幅，政府除了需要维持金融体系的强大缓冲外，也将必须预留充分的财政资源，应对可能出现的冲击。

