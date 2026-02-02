辅警系列｜守护市民为己任 飞机师投身前线警务 盼传承助人价值观

驻守中区警区军装巡逻小队的署理辅警警长邱兆研，平日任职民航客机机长，驾驶客机穿梭天际，假日则换上警察制服，在中区街头执行警务工作。这位以双重身份服务社会的热血男儿直言：「辅警工作与飞行工作可谓相辅相成，都需要以市民及自身的安全为首要考虑。」

驻守中区警区军装巡逻小队的署理辅警警长邱兆研，一直以守护市民安全为己任。

邱兆研Steven入读大学时主修社会科学，毕业后加入民航处任职空管主任，其后转职机师。谈及加入辅警队的因由，他忆述当时受到辅警朋友的影响，加上自幼对警务工作有所憧憬，渴望能在社会前线协助有需要的市民，因而产生兴趣，最终于2011年成为辅警，随即被多元化的前线警务工作吸引，「机师长时间于机舱内面对电子仪器，较为封闭，辅警工作可以见识社会更多面向，有助扩阔视野，亦驱使我15年来坚持参与警务工作，以机师和辅警两个身份服务社会。」

邱兆研的正职是民航客机机长。

Steven认为机师与辅警的共通之处，在于两者均以安全为首要考虑，「机师的工作，比起追求效率或盈利，确保乘客安全才是首要目标；辅警亦以保障市民生命财产安全为优先，同样要对市民生命负责。」他又提到，辅警工作中学到的团队协作和危机处理技巧能应用于机舱内，例如飞机上发生盗窃事件，警务工作的经验有助引导空中服务员收集证据和安抚乘客，「作为飞机上的负责人，可在辅警队学习长官如何发挥领导角色带领整个团队，可说获益良多。」

作为旅游热点的兰桂坊吸引大量游客及年轻人前来享乐，邱兆研负责维持该区秩序，确保公共安全。

纵使机师工作相当忙碌，Steven尽量利用空余时间回到辅警岗位，尤其中区是大型节日庆祝活动的热门地点，每当平安夜、万圣节、烟花汇演等活动举行前后，往往是最繁忙的日子，故此选择牺牲部分私人时间，投入到人群管理工作中。他坦言，家人的支持是其最大后盾，妻子十分理解其付出，两名女儿亦以父亲是机师及辅警为傲，每当他参与辅警周年训练，她们均出席观礼，「女儿对步操很感兴趣。我想她们明白爸爸经常不在家，其实是为了服务社会，希望她们能够传承这份助人价值观。」

新冠疫情肆虐期间，本港因「封关」导致航空业遭受重创，Steven的工作亦深受影响。他坦言，当时辅警工作不但能帮补收入，更是让他继续前行的动力，「当时社会气氛低迷，在前线工作见证了大众面对逆境的坚毅精神，加上辅警队内每位同事互相鼓励、扶持，确实感受到人间温暖，为我带来不少正能量。」他笑言，即使人生经历了一些起跌，助人初心始终未变，会继续以辅警及飞机师双重身份服务市民。

记者 麦键泷