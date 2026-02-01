Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯马线特别服务安排｜乘客今日途经红磡站需转车 港铁：车务运作大致畅顺

突发
更新时间：12:56 2026-02-01 HKT
发布时间：12:56 2026-02-01 HKT

今日（2月1日）港铁屯马线自头班车起实施特别服务安排，车程途经红磡站的屯马线乘客需在该站下车，往对面月台转车继续行程。今次特别服务安排是为了配合红磡站至尖东站之间的路轨改道跟进工序，港铁称今日屯马线实施的特别服务安排，车务方面运作大致畅顺。

在屯马线实施特别服务安排期间，屯马线今天维持全线服务及星期日的正常班次，全部车站均可乘车。港铁表示，加派了超过150名职员在红磡站及屯马线沿线车站协助乘客；包括举起大型指示牌，清楚列明月台列车行驶的方向，以便乘客辨识。而屯马线车站及列车上亦作出相应广播，当列车抵达红磡站后，职员会上车提醒乘客。

至于有特别需要的乘客，例如视障或轮椅乘客，港铁称亦已作出特别关顾。公司感谢乘客配合及体谅。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
撞车碰瓷党｜邓炳强：审视个案已增至逾70宗 有超过20宗索偿涉及单一人士 负责律师楼、医生高度重复
社会
4小时前
长者平价北上路线爆红！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
长者乐悠咭平价北上路线！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
慈云山红Van为「预约客」喝令长者让座 乘客围攻拒开车 女司机反呛：我需要情绪！｜Juicy叮
00:41
慈云山红Van为「预约客」喝令长者让座 乘客围攻拒开车 女司机反呛：我需要情绪！｜Juicy叮
时事热话
3小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
失婚艳星极度诱惑 生日片风骚拨发疑迎第二春 短裙弯腰失守露底泄春光
失婚艳星极度诱惑 生日片风骚拨发疑迎第二春 短裙弯腰失守露底泄春光
影视圈
20小时前
环岛中港通优惠！往返莲塘口岸低至$25起 荃湾/黄大仙/将军澳/观塘最密15分钟一班
环岛中港通优惠！往返莲塘口岸低至$25起 荃湾/黄大仙/将军澳/观塘最密15分钟一班
旅游
23小时前
黄大仙连锁酒家激抵优惠！早午茶点心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
黄大仙连锁酒楼激抵优惠！早午茶点心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
饮食
2026-01-31 14:00 HKT
90年代「最强大嫂」陈年旧照出土 「黑珍珠」肤色与今判若两人 曾因醉驾案成阶下囚星途插水
90年代「最强大嫂」陈年旧照出土 「黑珍珠」肤色与今判若两人 曾因醉驾案成阶下囚星途插水
影视圈
5小时前
黄金白银史诗式暴泻 单日洗仓大跌36% 三大因素致跌势加剧 「续为过山车行情做准备」
黄金白银史诗式暴泻 单日洗仓大跌36% 三大因素致跌势加剧 「续为过山车行情做准备」
投资理财
2026-01-31 11:29 HKT
中年汉供满楼 无债一身轻 专家提醒善用债务也有著数 「即使已届退休 也不一定要还清按揭」
中年汉供满楼 无债一身轻 专家提醒善用债务也有著数 「即使已届退休 也不一定要还清按揭」
投资理财
8小时前