屯马线特别服务安排｜乘客今日途经红磡站需转车 港铁：车务运作大致畅顺

今日（2月1日）港铁屯马线自头班车起实施特别服务安排，车程途经红磡站的屯马线乘客需在该站下车，往对面月台转车继续行程。今次特别服务安排是为了配合红磡站至尖东站之间的路轨改道跟进工序，港铁称今日屯马线实施的特别服务安排，车务方面运作大致畅顺。

在屯马线实施特别服务安排期间，屯马线今天维持全线服务及星期日的正常班次，全部车站均可乘车。港铁表示，加派了超过150名职员在红磡站及屯马线沿线车站协助乘客；包括举起大型指示牌，清楚列明月台列车行驶的方向，以便乘客辨识。而屯马线车站及列车上亦作出相应广播，当列车抵达红磡站后，职员会上车提醒乘客。

至于有特别需要的乘客，例如视障或轮椅乘客，港铁称亦已作出特别关顾。公司感谢乘客配合及体谅。