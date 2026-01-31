Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

有片｜粉岭公路私家车自炒 尾随的士未收油直撞车尾 网民：祸不单行

突发
更新时间：23:38 2026-01-31 HKT
发布时间：23:38 2026-01-31 HKT

古洞今日发生一宗交通意外，一辆私家车失控撞壆，之后停在快线，惟后方驶至的的士未有收油，高速撞向私家车车尾，令车头冚即时变形，并将私家车推前数米。有网民质疑的士司机是否「发紧梦」，见到前方有交通意外仍继续向前驶，但亦有人认为私家车司机未有打死火灯，亦要负上责任。

根据网上片段所见，一辆私家车发生交通意外，撞向右边的石壆后，停在快线，碎片散落一地，但未见车尾死火灯亮起。其后一辆新界的士疑收掣不及高速驶至，直撞私家车车尾。的士车头车头冚即时变形，并将私家车推前数米。

事件发生于今日（31日）中午12时55分，一辆私家车沿粉岭公路往上水方向行驶，至欧意花园对开时失控自炒撞壆。其后一辆驶至的新界的士收掣不及，撞向私家车车尾。事件中，55岁私家车司机报称腰痛，清醒由救护车送往北区医院治理，至于71岁的士司机则未有送院。

多名网民认为的士司机「发紧梦」，见到前方有交通意外仍继续向前驶，但亦有人认为私家车司机未有打死火灯，亦要负上责任，「咁嘅车祸真系第一次见」、「祸不单行」、「2次伤害」。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
失婚艳星极度诱惑 生日片风骚拨发疑迎第二春 短裙弯腰失守露底泄春光
失婚艳星极度诱惑 生日片风骚拨发疑迎第二春 短裙弯腰失守露底泄春光
影视圈
6小时前
长者平价北上路线爆红！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
长者乐悠咭平价北上路线！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
黄金白银史诗式暴泻 单日洗仓大跌36% 三大因素致跌势加剧 「续为过山车行情做准备」
黄金白银史诗式暴泻 单日洗仓大跌36% 三大因素致跌势加剧 「续为过山车行情做准备」
投资理财
13小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
黄大仙连锁酒家激抵优惠！早午茶点心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
黄大仙连锁酒楼激抵优惠！早午茶点心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
饮食
10小时前
新晋甜心歌手无预警宣布停工 健康告急贴入院相称积极配合治疗 疑因压力大左耳曾失聪
新晋甜心歌手无预警宣布停工 健康告急贴入院相称积极配合治疗 疑因压力大左耳曾失聪
影视圈
8小时前
Pokémon靖国神社办活动风波燃烧 内地Uniqlo下架宝可梦定制T恤
01:44
Pokémon靖国神社办活动风波燃烧 内地Uniqlo下架宝可梦定制T恤
即时中国
10小时前
六合彩｜$3600万头奖搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你！
六合彩｜$3600万头奖搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你！
社会
3小时前
银价癫升 有散户高追「末日期权」 最后惨输99% 慨叹：点解世界对我咁残酷
银价癫升 有散户高追「末日期权」 最后惨输99% 慨叹：点解世界对我咁残酷
投资理财
6小时前
上环日圆劫案｜劫匪掌握运钱路线 报案日男前言不对后语 遭警揭为内应
02:11
上环日圆劫案｜劫匪掌握运钱路线 报案日男前言不对后语 遭警揭为内应
突发
7小时前