有片｜粉岭公路私家车自炒 尾随的士未收油直撞车尾 网民：祸不单行

古洞今日发生一宗交通意外，一辆私家车失控撞壆，之后停在快线，惟后方驶至的的士未有收油，高速撞向私家车车尾，令车头冚即时变形，并将私家车推前数米。有网民质疑的士司机是否「发紧梦」，见到前方有交通意外仍继续向前驶，但亦有人认为私家车司机未有打死火灯，亦要负上责任。

根据网上片段所见，一辆私家车发生交通意外，撞向右边的石壆后，停在快线，碎片散落一地，但未见车尾死火灯亮起。其后一辆新界的士疑收掣不及高速驶至，直撞私家车车尾。的士车头车头冚即时变形，并将私家车推前数米。

事件发生于今日（31日）中午12时55分，一辆私家车沿粉岭公路往上水方向行驶，至欧意花园对开时失控自炒撞壆。其后一辆驶至的新界的士收掣不及，撞向私家车车尾。事件中，55岁私家车司机报称腰痛，清醒由救护车送往北区医院治理，至于71岁的士司机则未有送院。

多名网民认为的士司机「发紧梦」，见到前方有交通意外仍继续向前驶，但亦有人认为私家车司机未有打死火灯，亦要负上责任，「咁嘅车祸真系第一次见」、「祸不单行」、「2次伤害」。

