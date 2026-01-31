警首办AI智能机械车挑战赛 冀透过创新科技提升道路安全意识 逾600青少年参与

警务处东九龙总区联同东九龙道路安全活动委员会及香港交通安全队（东九龙总区），今日（31日）于圣若瑟英文中学举行「AI 智能机械车香港交通安全挑战赛暨嘉年华」。是次活动反应热烈，共有90队来自全港各区的中小学队伍参赛，活动合共吸引超过600名青少年出席。这更是警务处首次以人工智能（AI）结合道路安全元素，并以学校为单位的全港性比赛项目。

东九龙总区指挥官谢翠恩在活动致辞时表示，是次比赛意义深远，不仅为学生提供宝贵的交流平台，更借此培养年轻一代的逻辑思维及解难能力。她指出，学生在比赛中运用系统性分析及持续优化的精神，正好与现今警务工作不断创新、善用科技提升应变能力及资源运用效率的理念不谋而合。

她寄语参赛学生，在人工智能高速发展的年代，这种结合科技与实务的应变能力将成为宝贵资产。她亦期望学生能成为道路安全大使，将所学的知识带回社区，与家人、长者及朋辈分享，将「智慧出行」与「安全意识」推广至社会各阶层。

今次挑战赛旨在透过科普及创新科技，提升青少年的道路安全意识。参赛学生需编写程式指挥智能机械车，在模拟道路场景中完成识别路标、移除障碍物及精准导航等任务。透过竞技交流，学生不仅能掌握 AI 应用技术，更能在实战中加深对道路安全法规的理解。除比赛外，现场亦设有多个主题摊位，透过互动游戏向公众灌输正确的道路安全知识、禁毒及国家安全等相关资讯。

经过一轮精彩激烈的竞技，最终由文理书院（香港）及港澳信义会明道小学凭著出色的编程技巧及团队合作脱颖而出，分别夺得中学组及小学组冠军。

警方强调，道路安全有赖社会各界共同努力，活动展示警方在宣传教育上的新尝试，期望透过软性及具趣味的手法联系学校与社区。不论是驾驶者、乘客或行人，只要提高警觉及守法意识，便能有效避免交通意外，共建安全和谐的社区环境。