上环日圆劫案｜劫匪掌握运钱路线 报案日男前言不对后语 遭警揭为内应

上环昨日（30日）发生劫案，两名日本籍男子在一间找换店外，遭贼人抢去5,100万日圆（约258万港元）。警方经调查后拘捕5男1女，包括3名日本人、两名内地人及1名本地人，其中一名被捕日本人为两名报案人之一，相信他是内应，负责提供资料予匪徒行劫。警方指今次案件匪徒犯案手法迅速及相当粗暴，而且涉及内应作通风报信，形容案情严重。

警方表示，被捕的6名男女，年龄介乎23至52岁。两名日本公司的职员于昨晨早上9时30分由日本来港，准备将大约1.9亿日圆兑换外币。当二人乘搭的士抵达现场时，有两名男子趁机抢走一个装有5100万日圆的背囊，之后跳上接应私家车离开。港岛总区重案组随即接手调查，翻查及分析大量闭路电视片段，成功锁定匪徒及接应车辆的逃走路线，得悉匪徒拟得手后，即日乘搭飞机离港，随即作出部署，并于案发约6小时拘捕2男1女。

在机场被捕的2名男子为日本籍，相信是案中落手的劫匪，而其余的女子为内地人，为二人的同党，有份参与准备工作，案发后与两男逃离现场。警方在3人身上及其行李起回460万日圆现金，同时又在尖沙咀拘捕两名虚拟货币找换店的职员，分别是28岁本地男子及29岁内地男，负责协助匪徒处理部份赃款。人员其后亦在另一间找换店起回700万日圆现金。

警方展开深入调查，发现匪徒掌握受害人的行车路线及到达时间属不寻常情况，加上其中一名自称为受害人的27岁日本籍男子在调查期间，前言不对后语，遂引起警方怀疑，有理由相信他为内应，涉嫌向匪徒通风报信，企图侵吞款项，随即以涉嫌抢劫将他拘捕。

据了解，事主的日本公司从事贵金属生意，估计有人打算带日圆来港，兑换成其他货币，之后再购买其他物品，以赚取外汇差价。

