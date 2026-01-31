陈家珮逆线行车｜周一鸣：倘有足够证据 警会作出检控

新民党立法会议员陈家珮逆驾事件引起全城关注，警务处处长周一鸣今（31日）出席警察学院结业礼后表示，港岛区交通部同事已调查案件，陈议员已提供资料，经过调查之后倘有足够证据，警方会作出检控。

周一鸣回应陈家珮逆驾事件。

周一鸣又说到巴士乘客使用安全带问题，他称过往几日，警方会以宣传及教育模式，希望市民能够明白，交通事故上安全带所起的作用，过往几日没有作出检控，以宣传教育为主，希望广大市民可以理解，在交通意外下，安全带往往可以保住性命，且安全带并非局限在巴士上，在其他交通工具亦已使用，理解现阶段市民需要时间适应。

至于宏福苑大火案，周表示，目前调查工作仍在持续进行，暂无新一波拘捕行动，我们正与相关政府部门紧密合作、全力调查，力争尽快取得进展。至于棚架拆卸方面，现正继续拆卸工作，因部分棚架已被烧毁、断裂，存在下塌风险，故需多点时间进行拆卸及进行详细评估，希望未来两三个月内能加快拆卸进度。

他又指，围标相关案件向来是警方与廉政公署、民政事务总处等政府部门的重点协作，一旦发现相关线索，警方会主动与相关部门及单位沟通了解，全力保障市民。在此呼吁，若居民发现疑似围标情况，欢迎及时与我们联络，共同打击此类违法行为。目前，围标问题由有组织罪案及三合会调查科（俗称「O 记」）长期负责跟进，后续也会持续开展相关工作，希望可将这个问题解决。