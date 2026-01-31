上环日圆劫案｜周一鸣：6人被捕 一名日籍汉充当内应 起回部分赃款

上环德辅道中日圆劫案，警务处处长周一鸣今（31日）出席警察学院结业礼后表示，警方至今已拘捕5男1女，包括3名日本人、两名内地人及1名本地人，其中一名被捕日本人，是两名报案人之一，相信他是内应，提供资料劫匪行劫。至于被捕男子会否与日本东京羽田机场抢劫未遂案有关，周表示，有需要会向日本警方了解两宗案件是否有关连。

周一鸣指出，德辅道找换店劫案，一共拘捕6名人士，5男1女，其中3人是日本人，两名内地人及一名本地人，起回部分现金，其他可能转换其他货币。而其中一名被捕人士是最初报案人士，当时共两名日本男子报案，声称遭人打劫，调查后证实为一名内应，提供资料给两个日本男子行劫。

他表示，警方对一些找换店如金行、珠宝行、找换店等高风险商店，会加强巡逻，特别是年近岁晚，开始冬防的时间。而「锐眼」计划，在罪行黑点上安装闭路电视，昨日正是锐眼计划的镜头，火速拘捕相关人士。

事发在昨晨9时47分，上环德辅道中272号一间找换店的女职员报案，指目睹2名男子在找换店外被两贼抢去大批现金。

现场消息指，两名受害人带同5800万路日圆（约294万港元）到找换店准备兑换，讵料在门外已被抢劫。警员接报赶至，向报案找换店及毗邻另一间找换店了解；一名女子被带上警车助查。

