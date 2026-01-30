巴士安全带︱市民：十全十美真系好难 政府应该谂得周详啲

巴士强制佩戴安全带法例实施近一周，引来坊间不少争议，运输及物流局局长陈美宝周五（30日）宣布暂时不会要求乘客乘坐巴士时强制佩戴安全带。《星岛头条》记者今日在金钟了解市民对相关政策睇法。有市民表示为安全起见，坐巴士时仍然戴安全带，但亦有人认为搭短途车仍要扣安全带，比较不方便，「长途就会扣，短途就有啲唔方便，扣安全带好麻烦」。

市民刘先生认为政府应认真研究，顾及市民感受。

市民刘先生表示，巴士强制佩戴安全带法例未实施前，自己都会佩戴安全带，坦言发生意外，安全带便是保命工具。他认为法例实施至今仅数日，社会上已有不同的声音，认为政府应认真研究，「（政府）都要顾及市民感受，最好留返啲弹性，未必所有乘客都用到条安全带，小朋友同成人嘅安全带都唔一样」。

市民李女士表示为安全起见，搭车时必定会佩戴安全带。

市民叶小姐称扣安全带很麻烦，但乘搭长途车时都会佩戴。

市民李女士亦向记者表示为安全起见，搭车时必定会佩戴安全带，特别乘搭高速巴士时，扣上安全带会更安全，「十全十美真系好难，最紧要安全第一，你见好多严重交通意外都系无戴安全带....其实佢（政府）应该谂得周详啲再实行」。至于市民叶小姐则称扣安全带很麻烦，但乘搭长途车时都会佩戴，「长途就会扣，短途就有啲唔方便，扣安全带好麻烦」。

