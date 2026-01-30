上环日圆劫案｜日警疑受害人于羽田机场被抢 力保不失后来港再遇劫

上环兴业商业中心地下一间找换店，今日（1月30日）有两名日本男子遭贼匪劫去装有5800万日圆（约294万港元）背囊，消息指疑犯已在机场被捕。据日本放送协会（NHK），日本警视厅怀疑香港劫案的受害人，与昨晚（1月29日）东京羽田机场抢劫未遂案的事主为同一人。

日媒报道，一名从事兑换工作的50多岁日本男子，昨晚携带着装载1.9亿日圆（588万港元）的行李箱，驾车抵达东京羽田机场的停车场后，四名匪徒掩至向事主喷射胡椒喷雾试图抢劫，但事主力保不失，4名匪徒事败遂乘白色接应私家车逃去，随后事主前往香港。

上述案情显示，羽田机场抢劫未遂案事主的年龄、职业及所携金额，均与香港上环劫案的受害人脗合。日媒引述当地警视厅，指两地受害人怀疑为同一人，正调查两地案件关系。

另外东京台东区上野御徒町站附近，昨晚亦有5名从事兑换人士被劫走4.2亿日圆的案件，手法及时间相近，该批现金亦是打算运来香港，日本警方也在调查是否有关。

