屯门公路铁骑士浴血倒卧马路 疑失事飞堕桥底送院不治

屯门公路往元朗方向近青田交汇处，今日（1月30日）下午5时半左右，一名30多岁男子怀疑堕桥，倒卧马路昏迷。救护员接报赶至，将他送屯门医院抢救，惜最终不治。据悉，男子事前沿青田交汇处驾驶电单车，其间遭遇车祸，因而飞堕至桥下屯门公路。

现场图片所见，男子浴血倒于马路中央，有警员在上方青田交汇处天桥搜证，桥面遗留一部电单车及头盔。目前警方仍在追查事发原因，调查期间现场一段屯门公路部份行车线封闭，交通挤塞。