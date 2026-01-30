年近岁晚家居清洁装修需求增 入境处放蛇拘4黑工

年近岁晚，有内地家务助理或装修公司，趁家居清洁「大扫除」或装修的需求增加，透过网上平台宣传可来港提供有关服务，他们收取较本地助理服务为低的费用作招徕，吸引本港市民聘用，入境处过去一周，以放蛇形式乔装顾客，成功拘捕4名来港提供服务的内地非法劳工。当中两人已被落案起诉，两人分别被判处监禁54日。

入境处特遣队副指挥官陈仁杰讲述案情时表示，人员在网上巡逻期间，留意到可疑内地家务助理及装修公司，在小红书上作出宣传，声称可来港提供家居清洁及装修服务。经入境处深入调查及分析，展开专项反非法劳工行动，以打击从事家居清洁及装修服务的非法劳工。调查人员成功锁定一批可疑人士，以放蛇形式乔装成顾客，与目标家务助理及装修公司作出查询，以及预约相关服务。其后在他们来港提供相关服务时作出拘捕。

由1月22日至昨日，入境处共拘捕4名非法劳工，2人是家务助理，另外2人是装修工人，分别为2男2女，年龄介乎32至58岁。当中两人已被落案起诉，两人分别被判处监禁54日。

调查所得，家务助理趁农历新年前对家居清洁的需求增加，在社交平台宣传可来香港提供「大扫除」、日常打理、深度清洁，或搬屋清洁的有关服务，被捕的非法劳工约以每小时100港元作报酬，他们会先收取订金，完成服务后以现金出粮。另外两名装修工人被截获时，正进行油漆工程，调查发现，他们承包整间屋的油漆工程，收费约港币2300元，并以现金出粮。行动中检取被捕人士的清洁用品及装修工具。

由于入境处加强巡查及打击，这类内地跨境服务提供者均十分警觉，会设法规避入境处的监察，如与放蛇人员沟通时，会主动提出不会带备大型用具来港开工。

入境处呼吁市民透过网上平台光顾有关服务时，要小心留意服务提供者的背景，及有否可疑的对答，甚或不合理服务的工作安排，遇上有关情况要警惕，以免聘用非法劳工。入境处如发现有人利用社交平台或通讯软件组织、安排或怂恿市民聘用非法劳工，入境处必果断采取行动，将不法分子绳之于法。

临近岁晚，不少市民对家居清洁或装修有需求，如透过网上平台寻求有关服务时，务必提高警觉，切勿聘用来历不明的服务提供者，以免因小失大，甚至面临刑责。

根据香港法例，旅客未获入境处处长批准前，不得在港从事任何有薪或无薪雇佣工作，亦不得开办或参与任何业务。违例者一经定罪，最高可被判罚款五万元及监禁两年。同时，雇用不可合法受雇人士亦属严重罪行，一经定罪，最高可被判罚款50万元及监禁10年。

市民可使用举报非法劳工专线3861 5000、传真2824 1166、电邮[email protected]、或登入入境处网址www.immd.gov.hk利用「网上举报违反入境条例罪行」表格向入境处举报雇用非法劳工活动。