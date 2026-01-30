Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

上环找换店外两日籍男被抢5800万日圆 消息：疑犯在机场被捕

突发
更新时间：15:41 2026-01-30 HKT
发布时间：10:40 2026-01-30 HKT

上环发生抢劫案。今日（30日）早上9时许，警方接获报案，指德辅道中272至284号兴业商业中心地下一间找换店被贼人劫去一个装有5800万日圆（294万港元）的背包，之后登上一辆白色私家车离开。警方到场调查在附近兜截，又翻查附近闭路电视。消息指，疑犯已在机场被捕。

据了解，两名分别27及51岁日本籍的男子为日本找换店的职员，今早乘搭飞机来港，并预约到上址找换店，将1.9亿日圆（588万港元）兑换。当时二人有两个背包及一个行李箧，他们乘坐的士前往上环，惟落车时突然有一名贼人抢走其中一个背包。贼人得手后，火速登上接应车辆，经西隧往九龙方向逃去，警方暂时将案件列作「抢劫」，并交由港岛总区重案组接手跟进。

