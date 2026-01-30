屯门宝塘下停车场起火 黑烟冲天 至少8车焚毁 疑与和田邨纵火相关

屯门今日清晨接连发生两宗火警，其中在宝塘下涉及多辆私家车遭猛烈焚烧，黑烟直冲半空，场面惊心，由于与和田邨纵火烧车案距离相近，案发时间亦相差仅个多小时，警方经初步调查后，相信两案有关连，幸两宗火警未造成人命伤亡。

宝塘下露天车场8车陷火海

今日（30日）早上6时33分，警方及消防接获多宗报案，指屯门塘亨路宝塘下、近和田邨一个露天停车场有多辆私家车起火，火势猛烈，现场冒出大量浓烟，期间更一度传出爆炸声。消防随即派出一条喉及一队烟帽队展开扑救。

据了解，火警至少殃及8车辆、当中包括私家车、轻型货车及的士，约10名市民自行疏散至安全位置。火势于早上7时15分左右被救熄，事件中无人受伤。消防调查起火原因，初步认为有可疑。

发现报警的的士司机表示，一直将车泊在涉事停车场，近日加租后，泊车月费增至2500元，一直相安无事，自己亦与人无过节，不明白起火原因。他称，最初发现火警时听到响声，火头同时在两边一起燃烧。

和田邨3电单车疑遭纵火

而在较早前的凌晨5时左右，与宝塘下相距不远的和田邨亦发生另一宗怀疑纵火案。消防接报指和彩楼对开位置有电单车起火，消防人员赶抵后迅速将火救熄，惟现场有1辆电单车、1部手推车和2部单车被焚毁，幸无人受伤。