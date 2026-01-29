熟手假发贼党掠多区零售店 越南杂货舖接赃 警拘4非华裔男女起回7万元货

警方破获一个非华裔人士为骨干的熟手盗窃团伙，揭发贼人戴假发潜入繁忙零售店舖，趁店员不为意之际迅速搜掠货架同款货品，再将赃物于越南杂货舖以低于市价脱手。至昨日（1月28日），警方拘捕涉案4名男女（42至47岁），分别为两名窃贼及两名杂货店员，均为非华裔人士，牵涉九龙新界至少27宗由去年12月至本年1月的店舖盗窃案，共约值7.4万元。

警方西九龙总区重案组高级督察崔炳熙表示，近日展开「准击」反盗窃行动，透过情报分析及翻查「锐眼计划」在内的闭路电视，揭发一个盗窃团伙。该团伙针对本港各大型时装连锁店、日用品零售商、超市等，接二连三偷取各种货物。他们大多选择人流多、职员繁忙、产品分散范围广阔的店舖落手，每次迅速将货架大量同款货品扫入袋内，没有付款后离去，过程仅不足一分钟，相当熟练。

他们得手后，赃物会被带回旺角及深水埗的住宅存放，其后以低于市价向一些越南杂货舖脱手，并收取现金。杂货舖收取赃物后，或是于店舖兜售图利，或是寄出外国转售。警方经调查后，昨晚西九龙重案组突击搜查上述赃物仓库及杂货舖，拘捕两名负责盗窃的骨干，及处理赃物的两名越南杂货舖职员。他们均为非华裔，当中两名盗窃骨干持行街纸，两名被捕杂货店员则持香港身份证。

此外，警方于仓库及杂货舖起回逾250件怀疑赃物，包括大量同款衣物（部份仍贴价钱牌）、个人护理产品、贵价酒、食物、保健产品；另外警方亦检走被捕人怀疑犯案时衣著、背囊、配有假发的帽、存放赃物手推车以及大量现金等等。 4人分别涉嫌「盗窃」罪及「处理赃物」被捕，仍被警方扣查。

警方呼吁，店舖应加强防盗设备，例如安装高清闭路电视、防盗闸门、防盗磁扣等；店舖员工亦需要时刻保持警觉，留意是否有可疑人士；商家亦切勿接收来历不明货品，如果有任何可疑人士以低价兜售相关产品，应该向警方举报。