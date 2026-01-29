露营胜地西贡咸田湾惊现腐烂鲸尸 内地行山客：一半沙滩是臭的
更新时间：15:39 2026-01-29 HKT
发布时间：11:11 2026-01-29 HKT
西贡大浪咸田湾，今（29日）晨10时许，一具鲸鱼尸体被大浪冲上沙滩，鲸身长逾10米，已死去一段时日，严重腐烂发臭，村民发现报警求助。
咸田湾为露营及远足胜地，有不少内地行山客目睹后驻足拍照，并分享上社交平台「小红书」，直言「现在一半沙滩是臭的」。
西贡过往多次有鲸鱼出没，对上一次出现于2023年7月，一条长约7米的布氏鲸在西贡一带海面出没，引来大批市民租船出海观鲸追看。及后鲸鱼被发现背部出现由螺旋桨造成的伤痕，内脏溢出并翻肚漂浮在海上，最终留港19日后终告死亡。
