警瓦解虚假破产服务诈骗集团 拘7男女涉100名受害人 骗款高达$1000万

经济不景，破产宗数创新高，有不法分子觑准「商机」，透过提供「虚假破产服务」从而向受害人骗取高昂手续费，诈骗集团由推销虚构的「个人小型破产计划」到介绍会计公司至财务公司进行借贷，形成一条龙产业链。结果，受害人不仅未能解决原有债务，更因新借贷的款项被骗徒取走而蒙受额外损失，估计牵涉的受害人数多至100名，涉及的金额高达1,000万。警方经深入调后，前日(26日)以「串谋诈骗」罪拘捕5男2女，年龄介乎28至38岁，目前被扣留调查。

新界南总区反诈骗组第三队林俊康总督察讲述案情时表示，警方留意到区内有不法分子透过提供「虚假破产服务」从而向受害人骗取高昂手续费。2025年警方共接获四名受害人报案，指他们接到电话推销，声称可协助申请低息贷款。其后，受害人被邀至葵芳一间讹称为会计公司的地址，由两名职员推销所谓「个人小型破产计划」，并讹称参与计划后无须偿还现有债务，且不受破产令限制，例如仍可购买物业、车辆或申请贷款等。

当受害人表示有兴趣后，随即会被另一名职员带往一间位于尖沙咀的财务公司，并以高达47%的年利率借贷，金额由38,000至170,000元不等。受害人取得贷款现金后，该职员随即以「转介手续费」名义取走款项。

其后，受害人被转介至指定的律师楼办理所谓的「个人小型破产计划」。但当受害人向律师楼查询时，才发现实际上是申请正式破产，而所谓的「个人小型破产计划」其实并不存在，而他们亦无法再联络到之前向他们推销的骗徒。结果，受害人不仅未能解决原有债务，更因新借贷的款项被骗徒取走而蒙受额外损失，并需要继续为新的贷款还款。

警方接报后展开深入调查，最终锁定一个本地犯罪集团，其据点包括一间位于葵芳无注册声称为会计公司、一间位于尖沙咀的财务公司，以及一间同样位于尖沙咀的电话诈骗中心（俗称Call Centre）。

2026年1月26日，新界南反诈骗组采取行动，行动期间留意到一名疑似受害人，由一名目标男子从该间尖沙咀财务公司带出来，并将一叠现金交予该名男子，警方见时机成熟，由于相信该名男子是诈骗中心的成员，因此当场将他截停调查，并成功取回合共港币7万元骗款。调查后得知该名受害人亦都被同一个犯罪集团，以同样手法推销所谓的「个人小型破产计划」，而该名目标男子亦被警方以「串谋诈骗」罪拘捕。

拘捕有关男子后，警方随即到上述提及的3个地点采取搜查行动，并再拘捕多6名犯罪团伙成员，当中包括位于葵芳声称会计公司，当场拘捕一名董事及一名职员，二人涉嫌负责向受害人推销虚假破产计划。

探员另外到位于尖沙咀的持牌财务公司，拘捕一名董事及一名职员，涉嫌以接近法例许可上限的高利率，安排贷款予由该间所谓会计公司转介的受害人，并坚持以现金交收款项，方便犯罪团伙成员其后取走款项。警方搜查时，一名姓徐女职员曾拒绝开门，最终警方需要破门而入，该职员事后被发现曾藏起电脑硬碟以阻碍警方搜证，所以她亦因妨碍警务人员执行职务而被捕。

其后警方再到位于尖沙咀的电话诈骗中心拘捕一男一女，涉嫌透过电话推销（Cold Call）进行诈骗。该诈骗中心面积约1,000平方呎，内有大量电话推销讲稿、约300个电话号码的清单，包括该些电话号码的人名和身份证号码，以及借贷文件，相信集团是从一些不法途径取得一些潜在受害者的个人资料及联络方法，从而接触他们尝试作出诈骗，初步估计涉案受害人超过100名。集团更设有「业绩龙虎榜」，以鼓励成员加强行骗以争取「业绩」。

集团分工明确，有专人负责以电话接触受害人并介绍他们所谓的「个人小型破产计划」；亦有专人负责面见及游说，并以会计公司作为幌子，增加受害人的信任，引诱受害人受骗；并有专人陪同受害人申请贷款，其后马上从受害人手上取走贷款。

行动中，警方以「串谋诈骗」罪拘捕7名本地人士，并检获大量证物，包括17部电脑器材、超过20部手提电话、约177万元现金，以及名贵手表和手袋等怀疑犯罪得益。被捕人士现正被扣留调查，行动仍然继续。

警方呼吁市民，对任何主动推销借贷、债务重组或破产服务的电话必须保持警惕。任何人以清债或破产为名进行诈骗，警方定必依法严肃处理。

新界南总区防止罪案办公室主任曹世梁总督察指，近年骗徒手法越来越「专业化」，不再在街边派传单，而是打正旗号，假借「会计公司」、「债务重组顾问」该类市民信赖的专业人士，推销一些巧立名目「债务重组计划」，诱骗受害人缴交手续费。

骗徒的剧本好简单，先用「卡数一笔清」，「旧债唔使还」一类噱头吸引受害人，再利用受害人沉重债务压力下的焦虑及无助，在他们心理最脆弱时，用一个可以「翻身」的假希望，将受害人新借来的贷款「榨干榨净」，令他们处境雪上加霜。就住有关骗案，新界南防罪办有三个贴士教市民预防：

第一：个人资料已成为骗徒的「敲门砖」

当握你个人资料，正正是危险信号，就算对方可以好精准说得出个人资料、例如姓名、身份证号码，住址、欠那间银行钱，甚至租用写字楼、满口「专业」术语都好，都不代表信得过！

今次案件中，警方发现骗徒由「Call Centre」、会计公司到财务公司，形成一条龙产业链。他们透过非法渠道，早已掌握受害人详尽个人及财务资料。所以当佢致电受害人，可以精准说出受害人详细资料，之后的专业术语、写字楼场景、精心对答，全部都为营造一个「正规、专业、可信」的假象，目的只有一个，令受害人彻底放低戒心。

警方必须强调对方能够说出你个人资料，绝对不是可信的证明，恰好相反，千万不要因骗徒「知你底细」，就放下戒备，盲目跟从其指示去入数或者借贷。

第二：香港绝无所谓「个人小型破产计划」

在香港正式个人自愿安排或破产程序，必须通过持牌律师或会计师处理，并最终由法庭批核，并无所谓「小型破产」可以绕过法庭。任何人刻意淡化破产后果，讹称可以「破产但又可以上会买车买楼」、「唔使还债、又唔影响信贷」，全部是百分百谎言及误导。

切忌轻信中介的片面之词，而去缴交高绩费。作决定之前，应该向合资格专业人士、破产管理署、公营或非牟利债务辅导机构查证了解，多听独立专业意见，先作决定。

第三：核实可疑来电者身份

如果来电者自称为某银行或机构职员，正确做法是问其全名、职员编号及所属部门，然后收线，再致电官方客户服务热线去核实。千万、千万不要用对方提供的电话号码去核实，亦不要在通话中即时提供更多个人资料。 如果你接获任何可疑来电，无法判断真伪，最简单直接方法，应致电警方防骗易热线18222，或者使用「防骗视伏器」手机应用程式查核。

最关键一道防线，永远是提高警觉性。面对债务困难，焦虑是人之常情，但务必 「保持冷静，保持怀疑」 。当任何声称可以「极速」、「完美」解决你所有债务问题的方案出现时，就是一个危险警号。

警方呼吁，任何人士如怀疑自己曾被上述提及的犯罪团伙所诈骗，请向新界南总区反诈骗组联络，电话3661 2776。