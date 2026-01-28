薄扶林碧瑶湾工人爬棚架追薪 称欠薪4个月涉款数百万 消防开气垫

今日（28日）早上8时56分，一批为数近20名的建筑工人，到薄扶林域多利道555号碧瑶湾25至27座对开，追讨欠薪。他们声称被拖欠去年9月至12月份的薪金，并拉起以红色字写有「有汗出无粮出」的白布横额，在场抗议。

其间有工人一度爬上大厦外墙棚架，险象环生。警方及消防员接报到场，消防在大厦外张开气垫戒备。

据了解，到场追薪的10多名工友控诉自去年9月份被欠薪，共有数十工友受影响，涉款合共数百万元；当中工种包括搭棚和水喉工等。有工人称，现场屋苑原本进行大维修工程，但「业主立案法团一毫子无出过，冇畀过承建商，冇畀过大判，变相下面分判商都冇粮出」。

不过，住在27座的居民埋怨「佢哋（工人）攞唔到钱，喺呢度捣乱 」。他指宏业建筑负责有关工程，但自大埔宏福苑火灾后，有关工程已停工。业主曾开会，同意将欠宏业的款项，转给工人。惟工人仍到屋苑闹事，「我担心佢哋（工人）系上面（棚架）跌落嚟，咁就麻烦。」他又指每户夹了30万元作大维修。

翻查资料，碧瑶湾与大埔宏福苑同由「宏业建筑工程」承办大维修，自宏福苑发生五级大火后，宏业两名董事及一名工程顾问被捕。由于宏业两名「获授权签署人」（AS）已辞任，故不能再以注册承建商身份进行《建筑物条例》下的建筑工程，多个项目需要停工。去年12月15日，亦有近40名棚架工人到碧瑶湾追讨9月至11月的工资，涉款逾100万元。当时劳工处指已收到相关求助，并即时联络相关承判商及雇主，协商解决欠薪事宜。