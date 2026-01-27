Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旺角麻雀馆职员柜员机存款 遭偷走$5万 警追缉贼人

突发
更新时间：23:49 2026-01-27 HKT
发布时间：23:49 2026-01-27 HKT

旺角发生抢劫案。周二（27日）晚上10时许，一名男子于弥敦道589至589A号一间银行外，遭一名男子偷走5万元现金。警员接报到场调查，将案件列「偷窃」调查，正追缉贼人。

消息称，事主是一间麻雀馆的职员，他按公司指示将10万元港币现钞，带到上址银行柜员机入钱，存入公司户口内。其间事主已成功将其中5万元经自动柜员机存入公司户口，并将其余的现钞放在自动柜员机密码按键的上方。未料一名陌生男子从事主身后取走该5万元现钞，并往油麻地方向逃去。事主尝试追截，但当追到弥敦道与登打士街交界时，对方已不知所终。事主在事件中左膝擦伤及瘀伤，救护员到场为其治理，惟事主其后拒绝送院。

男事主在柜员机存款时遭偷钱。
警方正追查贼人下落。
警方表示，周二晚上10时6分接获一名姓蔡（36岁）男子报案，指其于弥敦道589号一银行透过自动柜员机存款期间，怀疑被一名非华裔男子抢去约5万元现金，贼人其后往油麻地方向逃去。警方正追缉一名年龄介乎30至40岁的非华裔男子，案发时他身穿长袖上衣及深色长裤。案件列作「盗窃」，交由旺角警区刑事调查队跟进。

