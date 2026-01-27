观塘东广场招牌阻防火闸 消防处屋宇署联合巡查 发「消除火警危险通知书」

观塘东广场一包点舖上周六（1月24日）起火，期间网民拍摄到商场至少两道防火闸被店舖招牌阻碍，无法顺利落闸，引起消防安全疑虑。消防处今日（1月27日）表示，经与屋宇署联合巡查后，已发出「消除火警危险通知书」，要求限期内将损坏的防火闸维修妥当。

消防处回复查询时表示，根据该处纪录，位于观塘的东广场于2025年2月15日完成年度检查，所配置的消防装置及设备包括火警警报系统、火警侦测系统、消防栓／喉辘系统、花洒系统、防火闸、应急照明系统、出口指示牌及手提灭火器具，并持有有效的消防装置及设备年检证书。

消防处与屋宇署今日派员到上址联合巡查，其间发现广场有两道防火闸不在有效操作状态。就所述防火闸不在有效操作的情况，该处将向消防装置及设备的拥有人发出「消除火警危险通知书」，并要求有关人士需在限期内把损坏的防火闸维修妥当，如未能于限期内遵从通知书的规定，该处将会作出进一步的执法行动。