日出康城领都装充电桩惹业主不满 收授权票遭恶煞骚扰 重案组拘5人包括15岁少年

突发
更新时间：18:41 2026-01-27 HKT
发布时间：18:41 2026-01-27 HKT

将军澳日出康城领都停车场安装电动车充电桩，不论车位业主有无充电服务需要，一律被要求支付高达2.1万元的安装费，令多名业主质疑屋苑安装充电桩的造价过高。消息指，有业主希望再开会讨论，前日（25日）设「街站」收集居民的授权票，讵料有人带同十多名大汉到场施压骚扰，最终需要报警求助。警方其后拘捕5人，包括一名15岁少年。

日前有人在网上发文，指「街站」有大量不知名的凶恶男士聚集，呼吁领都的街坊小心。据了解，部份领都业主不满充电桩的安装费高达2.1万元，感到非常「肉赤」，遂前日（25日）设「街站」收集居民的授权票，但其间有人带同10多名南亚裔男子到场骚扰，有业主只好报警。根据网上图片所见，警员到场后，多名南亚裔男子坐在沙发，未有向居民作出滋扰。

警方回复传媒查询时表示，1月25日晚上约7时接获报案，指多人于将军澳一屋苑内聚集。人员经调查后，昨日（26日）于全港多区采取行动，以涉嫌「非法集结」拘捕2名本地男子、2名外籍男子及1名非华裔男童，年龄介乎15至53岁。他们现正被扣留调查，案件交由将军澳警区重案组第一队继续跟进调查。

