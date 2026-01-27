珍惜生命│安达邨情困男楼梯栏杆上吊 当场气绝身亡

秀茂坪安达邨篮球场旁，今（27日）早上约11时，一名男子被发现在安达邨通往安健道升降梯的栏杆，以尼龙绳上吊自杀。救护员接报到场，经检验后证实事主已当场气绝身亡。

死者29岁姓欧阳，警方于现场检获遗书。据悉事主受感情问题困扰，其死因有待验尸后确定。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk