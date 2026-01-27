元朗沙洲里村仓库陷火海 多次传出爆炸声 逾190居民疏散
更新时间：00:20 2026-01-27 HKT
发布时间：00:20 2026-01-27 HKT
发布时间：00:20 2026-01-27 HKT
元朗发生火警。周一（26日）晚上约11时，屏厦路沙洲里村的一个仓库突然起火，火势迅速蔓延，消防处在短时间内接获超过20宗报案。现场一度传出爆炸声，火势逼近附近民居，超过50名居民需漏夜撤离至安全地方。
消防人员接报到场，并开喉进行灌救，救护人员亦奉召到场戒备，以防有伤者需要送院。
有附近居民拍下火警时的情况，可能仓库火势猛烈，有大量浓烟直卷半空。消息指，现场为一个铁皮顶的货车维修中心，怀疑火警期间有「风煤樽」被火势波及引起爆炸，碎片一度飞出火场外。
警方初步指，受影响火场面积约20米乘30米。至周二约4时，消防处就事件发出「停止动员」讯息，火势大致受控并被救熄。行动期间，消防共出动3队烟帽队及3条喉进行灌救。警方指，现阶段并无证据显示案件涉及刑事成份。
事件中，有约190人由人员协助或自行疏散到安全位置。
