黄大仙下邨龙和楼15岁少年堕楼亡

突发
更新时间：21:19 2026-01-25 HKT
发布时间：21:19 2026-01-25 HKT

黄大仙下邨龙和楼，今日（1月25日）下午4时许，一名15岁少年倒卧在上址对开。警员接报到场，现场证实少年已死亡。经初步调查，相信他从上址一梯间堕下。警方于现场没有检获遗书，据了解事主有精神病记录，案件仍在调查。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
 

 

