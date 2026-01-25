黄大仙下邨龙和楼15岁少年堕楼亡

黄大仙下邨龙和楼，今日（1月25日）下午4时许，一名15岁少年倒卧在上址对开。警员接报到场，现场证实少年已死亡。经初步调查，相信他从上址一梯间堕下。警方于现场没有检获遗书，据了解事主有精神病记录，案件仍在调查。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

