「大湾区青少年闪避球比赛」圆满举行 冀强化三地青少年正面价值观及反恐应急能

跨部门反恐专责组于今日（25日）在西沙Go Park 安盛创梦馆举行「大湾区青少年闪避球比赛」决赛，赛事分为青年组、机构组、初中组、高小组以及大湾区交流赛，来自广东、澳门及本地超过20支队伍参与。

是次活动由反恐专责组主办，香港闪避球总会及香港北部都会青少年联会协办，旨在透过闪避球运动，强化青少年的安全意识、正面价值观及反恐应急能力。香港赛区初赛于去年11月23日在纪律部队人员体育及康乐会举行，整个赛事吸引超过50支队伍、近600位青少年参与其中，四个组别共16支胜出队伍晋级决赛。

反恐专责组亦安排三地参赛的球员到访警队博物馆及位于湾仔的「安全社区体验馆」，让青少年亲身体验及了解各反恐部门的角色、工作和装备，鼓励他们将所学到的应急知识在学校及社区推广。

于决赛当日，除了紧张刺激的闪避球比赛外，场内更设有反恐展览及摊位游戏，并进行应急应变示范，以互动体验的方式向市民灌输「闪、避、求」及「见疑即报」等重要知识。

保安局副局长卓孝业、警务处副处长(行动)叶云龙及一众协办机构的主礼嘉宾，为大湾区交流赛主持开球礼及颁奖仪式。

保安局副局长卓孝业在致辞时强调反恐工作不仅是政府部门的责任，更是整个社会共同参与的重要任务；希望通过体育与教育相结合的方式，让青少年在比赛中学习团队合作的同时了解本港反恐部门的运作及应急知识。反恐专责组将继续透过不同渠道加强市民的反恐意识，携手共建安全社区。