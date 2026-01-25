Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「大湾区青少年闪避球比赛」圆满举行 冀强化三地青少年正面价值观及反恐应急能

突发
更新时间：21:04 2026-01-25 HKT
发布时间：21:04 2026-01-25 HKT

跨部门反恐专责组于今日（25日）在西沙Go Park 安盛创梦馆举行「大湾区青少年闪避球比赛」决赛，赛事分为青年组、机构组、初中组、高小组以及大湾区交流赛，来自广东、澳门及本地超过20支队伍参与。

是次活动由反恐专责组主办，香港闪避球总会及香港北部都会青少年联会协办，旨在透过闪避球运动，强化青少年的安全意识、正面价值观及反恐应急能力。香港赛区初赛于去年11月23日在纪律部队人员体育及康乐会举行，整个赛事吸引超过50支队伍、近600位青少年参与其中，四个组别共16支胜出队伍晋级决赛。

反恐专责组亦安排三地参赛的球员到访警队博物馆及位于湾仔的「安全社区体验馆」，让青少年亲身体验及了解各反恐部门的角色、工作和装备，鼓励他们将所学到的应急知识在学校及社区推广。

于决赛当日，除了紧张刺激的闪避球比赛外，场内更设有反恐展览及摊位游戏，并进行应急应变示范，以互动体验的方式向市民灌输「闪、避、求」及「见疑即报」等重要知识。

保安局副局长卓孝业、警务处副处长(行动)叶云龙及一众协办机构的主礼嘉宾，为大湾区交流赛主持开球礼及颁奖仪式。

保安局副局长卓孝业在致辞时强调反恐工作不仅是政府部门的责任，更是整个社会共同参与的重要任务；希望通过体育与教育相结合的方式，让青少年在比赛中学习团队合作的同时了解本港反恐部门的运作及应急知识。反恐专责组将继续透过不同渠道加强市民的反恐意识，携手共建安全社区。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
13小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
12小时前
前港姐季军惊爆切除子宫卵巢输卵管  插喉瞓病床照片曝光  需全面停工闺密叹：以后无得生
前港姐季军惊爆切除子宫卵巢输卵管  插喉瞓病床照片曝光  需全面停工闺密叹：以后无得生
影视圈
9小时前
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
旅游
2026-01-24 10:00 HKT
袁伟豪老婆高压教仔！张宝儿失控闹2岁儿子：你所有东西都是妈妈的 袁咕碌返学后态度突变
袁伟豪老婆高压教仔！张宝儿失控闹2岁儿子：你所有东西都是妈妈的 袁咕碌返学后态度突变
影视圈
5小时前
75岁李龙基细数资产大爆前妻唔止攞八层楼 自认多情风流难安定 坚称精明唔易呃：今次衰咗
75岁李龙基细数资产大爆前妻唔止攞八层楼 自认多情风流难安定 坚称精明唔易呃：今次衰咗
影视圈
12小时前
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
好去处
2026-01-23 18:55 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
00:59
中年汉带子女行港岛径晕倒 送院抢救后不治
突发
5小时前
深圳饮茶2026｜12大人气茶楼推介！ 点心低至¥6.9/笼 早茶天花板／老字号长龙店／地铁直达
深圳饮茶2026｜12大人气茶楼推介！ 点心低至¥6.9/笼 早茶天花板／老字号长龙店／地铁直达
旅游
10小时前