强制佩戴安全带今生效 警方各区宣传教育

突发
更新时间：13:33 2026-01-25 HKT
发布时间：13:33 2026-01-25 HKT

强制安装和佩戴安全带新规定今(25日)起生效，警方早上于多区大型交通交汇处及旅客乘车热点加强宣传，期间向司机及包括旅客在内的乘客派发海报、传单及椅背贴等宣传刊物，提醒相关法例要求。

警方提醒市民，为加强司机同乘客的安全，即日起，所有新登记的公共及私家巴士的所有乘客座位，私家小巴和货车的后排乘客座位，以及特别用途车辆的司机和所有乘客座位，均须安装安全带。

佩戴安全带能在发生意外时对车上司机及乘客提供关键保护，市民乘车时，如座位已安装安全带，司机和座位乘客除非有合理辩解，否则必须佩戴。

在过去多月，警务处联同运输署已加大力度宣传，透过不同渠道宣传相关新法例的要求，包括新闻发布会、社交媒体帖文与短片、电视宣传短片等等，同时也加强在巴士上展示电子∕印刷海报、宣传贴纸、文字显示与广播，令市民留意到新法例即将生效。 

警方于法例生效初期会继续以宣传教育为主，联同运输署、道路安全议会及相关持份者持续进行不同的宣传及教育活动，提醒所有道路使用者新的法例要求，让市民养成自觉佩戴安全带的习惯和安全意识，长远形成一种安全出行文化，提升道路安全。 如需执法时，警方将会采取法理情兼备的方针，因应实际情况及考虑相关人士提出的辩解，再决定是否作出检控。

