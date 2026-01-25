油麻地平治遇查狂飙至何文田 男司机弃车逃逸 车内检依托咪酯
更新时间：04:11 2026-01-25 HKT
发布时间：04:11 2026-01-25 HKT
发布时间：04:11 2026-01-25 HKT
西九龙总区冲锋队人员，今日（25日）凌晨约1时，在油麻地登打士街近渡船街设置路障截查，期间一辆白色平治私家车驶至。警员示意停车，但男司机未有理会，立即加速驶离。警员曾打破左边后座乘客座位玻璃窗制止，但仍未成功，遂展开追截行动。
涉事平治高速驶走，至何文田佛光街33号、香港房屋委员会总部对开时遭截停，男司机弃车朝东何文田配水库游乐场方向逃逸。
警方随后在车上检获约77粒怀疑含有依托咪酯的烟弹、约4粒共约1.83克怀疑可卡因及约295克怀疑液态混合毒品（俗称「开心水」），检获的毒品总市值有待点算。
案件列「贩运危险药物」及「危险驾驶」，交由九龙城警区刑事调查队第二队跟进，暂未有人被捕。
最Hit
香港墟市节1.24开锣 免费入场！60+街坊摊档 美食/咖啡/DIY工艺品 购物送布袋+小礼物
2026-01-23 18:55 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT
港人发现杜绝可疑来电妙法！活用Android手机1功能 实测2个月「基本冇再收过诈骗电话」（附教学）
2026-01-22 15:51 HKT