半山豪宅屋苑现可疑人踪影 警员到场证醉汉误闯

今日（23日）凌晨2时许，警方接获坚尼地道9A号屋苑保安报案指，发现一名可疑男子出现在屋苑内，怀疑他从外面爬墙闯入，有不轨企图。

警方派员到场，找到该名可疑男子，发现他满身酒气，怀疑因醉酒经后门误闯屋苑，遂将他带走。案件列「发现可疑人」处理。

据悉，警方经调查后，放男子离去，并无进行拘捕。