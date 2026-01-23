Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警冚深水埗北河街钓鱼机赌场 8人被捕包括男主持

突发
更新时间：23:22 2026-01-23 HKT
发布时间：23:22 2026-01-23 HKT

深水埗警区特别职务队人员根据线报及经深入调查后，今日（23日）下午突击搜查北河街一个单位，捣破一个怀疑非法钓鱼机赌场。

行动中，人员在该单位内共搜获4部钓鱼机、一批赌具及小量赌款，并拘捕8人，当中包括一名57岁的越南籍男子涉嫌「管理赌博场所」；另外1名内地女子和6名本地男子，年龄介乎22至56岁，涉嫌「在赌博场所内赌博」被捕。所有被捕人现正被扣留调查。

警方共拘捕8人。警方提供
