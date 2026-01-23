大兴邨斩人｜楼上恶邻曾钻穿地板淋臭液被捕 惟未悔改终酿血案 街坊犹有余悸

屯门大兴邨今晨（1月23日）有男子持刀袭击楼下一家三口血案，据悉事件源于一段长达半年邻里积怨。楼上肇事六旬汉自去年夏天起，声称楼下谢家冷气向上吹导致「倒汗水」，谢家试图澄清但对方未听入耳，其后肇事男子更升级钻穿地板，向楼下淋泼臭液。事后肇事男子虽曾被捕，房署亦曾扣分，但肇事男子却未见收敛悔改。纠纷持续发酵，终在今日演变成流血冲突。

双方积怨半年爆流血冲突 父亲护女心切狂叫「走开」

两户积怨始于去年夏天，居住14楼的肇事60岁姓谭退休男子，向13楼正下方住户谢家投诉，指其冷气向上吹导致地板有「倒汗水」。谢家虽多次澄清，但争拗未止。至去年8月中，肇事男子更升级至钻穿地板，向谢家淋泼恶臭不明液体，声称是「将倒汗水流回对方家中」，其间天花石屎击中谢太。谢家虽报警及向房署投诉，肇事男子亦曾涉刑事毁坏被捕，房署亦以行政措施扣分处理，但肇事男子未见悔改。

矛盾未解决下，双方持续剑拔弩张，谢家因被多次骚扰，遂于门外安装闭路电视，以防万一。至今日紧张关系终演变成冲突，而相关天眼今日亦清楚拍摄到惊险一刻。有传媒取得片段，显示事发时谢先生准备带女儿上学，至升降机大堂时，肇事男子突然现身，并从胶袋取出菜刀。谢先生见状立即上前格挡，将肇事男子与自己女儿隔开。

随后谢太闻声赶至协助丈夫，一旁10岁女儿数度欲上前帮手，被父亲多次大喝「走开」。未几多名邻居赶至，经过一番激烈搏斗，最终谢家与街坊们合力夺走菜刀及压制施袭男子。整个过程持续数分钟，走廊及墙身遍布骇人血迹。

10岁女童遇袭受伤 邻居朋友忧心

事后记者重返现场，13楼单位门前血迹已被大致清走，至于14楼疑犯单位门外则从去年张贴告示，呼吁住户切勿从窗外泼水。不少街坊都表示犹有余悸。其中一名邻居颜生颜太有份协助制服施袭男子。颜太忆述，当时见谢家三口手部受伤浴血，随即拿出家中绷带及棉垫协助止血及初步包紥伤口。随后有警员持盾牌接报赶至，接手处理现场。

另一邻居陈婆婆平日持拐杖助行，但当时听到谢太叫救命，仍行出单位出力协助搀扶受伤谢太到一旁。谈及楼上施袭男子，陈婆婆直指对方有问题，似是有妄想症，更曾坐在谢家门前楼梯口，等候他们早上出门口时破口大骂。

邻居陈同学听到事发时已是警员到场，她提到自己经常与谢家女儿玩耍，对于好友一家遇袭感担心；又提到谢家居住上址约7、8年，平日13楼之间邻里关系和睦，「呢条巷大多数都认识」。至于施袭男子与谢家之积怨，陈同学坦言不太清楚，但谢家半年前曾谈及自己门外包裹被盗走，怀疑是施袭男子所为，因而他们一家安装了闭路电视。

事发于今早7时许，警方接获大兴邨兴昌楼住户报案，指一名60岁姓谭男住户，在走廊以一把长约30厘米的菜刀，袭击姓谢一家三口。46岁父亲手指及颈膝擦伤、44岁妈妈右手臂伤、10岁女儿手擦伤、施袭男子手伤，救护员到场时各人均清醒，遂安排他们送往屯门医院治理。警方初步调查后，以涉嫌伤人拘捕施袭男子，案件由屯门警区刑事调查队第一队跟进。