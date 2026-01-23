屯门大兴邨恶汉挥菜刀斩邻居 一家三口浴血包括10岁女 疑冷气「倒汗水」积怨半年
屯门大兴邨兴昌楼，今日（1月23日）早上7时半左右，一名60岁姓谭男住户，在走廊以一把长约30厘米的菜刀，袭击楼下姓谢一家三口邻居。警方接报赶至时，施袭男子已被一众街坊制服，其身上疑有酒气。
父母遇袭 10岁女儿尝试夺刀同受伤
事件中，46岁丈夫手指及颈膝擦伤、44岁姓马妻子右手臂伤、10岁女儿手擦伤，施袭男子亦手部受伤，各人均清醒，救护员遂安排他们送往屯门医院治理。警方初步调查后，以涉嫌伤人拘捕谭男，案件由屯门警区刑事调查队第一队跟进。
相关报道：大兴邨斩人｜楼上恶邻曾钻穿地板淋臭液被捕 惟未悔改终酿血案 街坊犹有余悸
现场消息称，双方为楼上楼下邻里关系。自去年8月起，双方因冷气机「倒汗水」问题争拗埋下积怨。今晨7时半左右谢家父女出门，在电梯大堂遇上谭男，有人情绪激动又再龃龉，其间谭男突从胶袋拿菜刀施袭。
其后谢太闻呼救声走出走廊帮手，被利刀割伤右前臂；谢男纠缠时左手及右手手指受伤流血，颈部瘀伤；10岁女儿尝试夺刀时左右手均受伤流血。最终谭男被一众街坊制服，警方到场后将他拘捕。
