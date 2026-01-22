黑帮电骗集团12人落网 扮支付平台客服呃$200万 短租工厦「狡兔三窟」

因应假冒客服罪案过去半年升幅明显，东九龙总区刑事部人员通过情报分析及深入调查，锁定一个活跃于本地、由黑社会操控的诈骗集团，并昨日（1月21日）展开代号「直捣」行动，拘捕12名涉嫌「串谋诈骗」男子（21至38岁），包括3名骨干。该集团涉及去年9月至今超过20宗相关骗案，共涉款约200万元。警方提到该集团「狡兔三窟」，仅短租工厦单位作电话中心，不停转换据点逃避侦查，但最终仍难逃法网。

东九龙总区科技及财富罪案组总督察林诗棋表示，涉案集团被破获时，租用了3个分别位于九龙湾、观塘及葵涌的工厦单位，以营运电话诈骗中心。他们会假冒支付平台职员，以不同借口诱骗受害人汇款。拘捕行动中，警方检获多部电脑、手提电话、电话卡及假冒客服职员讲稿；另发现超过1万个市民外泄个人资料，涉及姓名、电话号码、身分证明号码等。

东九龙总区科技及财富罪案组高级督察李泳锋指，骗徒假冒支付平台客户服务员，声称受害人启用了收费服务；或声称服务即将到期，要求缴费延续以免影响信用评级。当受害人表示自己并无使用相关服务时，受害人电话便被转驳至假银行职员，声称协助取消服务，以「身分认证」等不同借口，诱骗受害人交出理财密码，或汇款至指定户口作「保证金」。

警方指出集团分工精密，电话中心由骨干营运，成员们各自负责致电受害人、招揽同党、准备对答讲稿等。另外诈骗集团警觉性高，涉案工厦据点仅短期租用，每隔数个月便转租其他单位，以逃避侦查。不过警方透过情报主导行动，及时在该集团转换据点前，短时间将其瓦解，防止更多市民受骗，打击黑帮收入来源。

左起：东九龙总区科技及财富罪案组总督察林诗棋及高级督察李泳锋。

警方相信该集团牵涉更多案件，行动仍在继续，不排除更多人被捕。警方提到，不少假冒客服骗案中，骗徒都会营造时间限制、紧张气氛等，迫使市民未深思熟虑下匆忙过数。警方呼吁市民提高警觉，强调正式支付平台客服并不会要求市民透露银行资料及密码，亦不会要求市民以转账方式认证身分。市民如有怀疑，可透过官方平台作出查询、致电「防骗易热线」18222，或于「防骗视伏器」搜寻评估风险。

警方亦透露，该案大部分被捕人为青少年。不法之徒利用青少年「揾快钱」心态，又讹称「打电话角色并不犯法」。警方重申，只要牵涉在骗案任何一个环节，即属犯罪，警告青少年切勿为「揾快钱」以身试法，亦不要租借卖个人资料、银行户口或电话号码等。