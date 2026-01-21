警联入境处湾仔打击违反入境条例 5女被捕

湾仔警区、湾仔分区、跑马地分区及港岛总区机动部队人员联同入境处于今日（21日）在区内展开代号「冠军」（CHAMPION）的针对违反入境事务条例罪行的行动。人员于湾仔区一带拘捕2名持双程证内地女子、1名美国籍持护照女子、1名印尼籍持香港身份证女子及1名本地女子，年龄介乎38至62岁，分别涉嫌「逾期居留」、「违反逗留条件」及「协助及教唆违反逗留条件」。被捕人现正被扣留调查，并将会被转交入境处跟进。

行动中，警方拘捕5名女子。警方提供