警联入境处湾仔打击违反入境条例 5女被捕
更新时间：16:33 2026-01-21 HKT
发布时间：16:33 2026-01-21 HKT
发布时间：16:33 2026-01-21 HKT
湾仔警区、湾仔分区、跑马地分区及港岛总区机动部队人员联同入境处于今日（21日）在区内展开代号「冠军」（CHAMPION）的针对违反入境事务条例罪行的行动。人员于湾仔区一带拘捕2名持双程证内地女子、1名美国籍持护照女子、1名印尼籍持香港身份证女子及1名本地女子，年龄介乎38至62岁，分别涉嫌「逾期居留」、「违反逗留条件」及「协助及教唆违反逗留条件」。被捕人现正被扣留调查，并将会被转交入境处跟进。
最Hit
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
2026-01-20 15:32 HKT
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
2026-01-19 19:21 HKT
由洗碗工变600亿金融科企掌舵人 坚持每周工作100小时 明言「努力非选项，是生存」
2026-01-20 06:00 HKT
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
2026-01-20 12:25 HKT