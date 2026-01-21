上水虐儿｜两受害男婴父亲感痛心：希望雇主家长要睇实自己工人

一名仅4个月大的男婴「细波」疑遭外佣虐待，导致脑出血抽搐，身上有瘀伤，需进行开脑放血手术，留医儿童深切治疗部。警方调查后，发现「细波」的16个月大胞兄亦为受害者，遂拘捕两名外佣，涉嫌「对所看管儿童或少年人虐待或忽略」。「细波」的父亲卢先生透露，对事件感到痛心，呼吁其他家长应「睇实」家中外佣，自己亦需好好看顾子女。

警方在记者会上表示，「细波」脑部及眼底出现出血情况，评估伤势认为有可疑，疑由外力引致，出现婴儿摇晃症候群的症状，接受脑部手术后情况仍然危殆，需在深切治疗部留医，而其16个月大的哥哥右边面颊、下巴和右前额有瘀伤。

警方续指，翻查涉事家庭的闭路电视片段，发现事发当日男婴的父母并不在家，而由于所设的闭路电视限于客厅位置，暂时在片段中未见有确切严重的虐儿行为，但认为摇晃婴儿症候群并非一下子造成，造成伤势的确实日子及时间仍有待调查。

卢先生就事件回复《星岛头条》，坦言作为两名儿童的父亲感到非常痛心，希望儿子能够尽快康复，政府亦能关注事件，「希望咁多位雇主、家长，真系要好小心睇实自己工人，好好睇住自己嘅小朋友，基于私隐条例工人房冇得装CCTV」。

