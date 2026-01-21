有片｜港铁光头大叔亮铁锤争执 四眼男挑机：攻击性武器，死梗呀你

港铁发生乘客亮铁锤争执事件。网上流传一段短片，显示一名光头大叔在港铁车厢内与另一名戴眼镜的男乘客争执，其间光头大叔一度手持铁锤，并粗口横飞大骂对方。被指骂的「四眼男」不断向光头大叔作出挑衅，直指：「揸锤，好呀」、「嗱呀叔，攻击性武器呀，你死梗呀你！」光头大叔闻言后表现激动，大叫对方「报警啦，报警啦！」

惟「四眼男」未有罢休，继续向光头大叔指骂，「嗱你揸锤呀，你死梗㗎你！死梗呀！」光头大叔勃然大怒，一度冲前「起飞脚」企图踢向「四眼男」。惟「四眼男」避开继续不停挑衅，反问光头大叔：「边度上车、住边度、身份证号码几多号？」、又称：「揸锤呀嘛，哇咁恶嘅！」

光头大叔本来已一度转身离开，但听到对方「喋喋不休」，又再大喝一声「撩交打呀嘛？」，冲向「四眼男」欲再度起脚。「四眼男」未有惧色，警告光头大叔「录住你呀，揸锤呀，揸铁锤呀」，又谓「睇吓呢度边度先？」其后「四眼男」还大声呼叫：「喂，报警呀，揸铁锤打人呀！」影片最后结束。

港铁回复《星岛头条》查询，证实事发于昨日下午，牛头角站职员收到乘客求助，指观塘线列车上有一位男乘客持有铁锤，职员怀疑二人发生争执。港铁称，该名求助的乘客自行报警，警方到场后接手跟进。同时，亦有职员上车监察怀疑持有铁锤的男乘客，该名男乘客其后离开车站。港铁呼吁乘客互相礼让，不要做出可能影响其他乘客的行为，有需要时可报警或向港铁职员求助。