警办智慧警政顾问小组会议 解析超级智能 支撑智慧警政

警务处近日举办第四次「智慧警政顾问小组」会议，汇聚来自科技及相关领域的专家，围绕通用人工智能（Artificial General Intelligence，AGI）及超级人工智能（Artificial Superintelligence，ASI）的发展趋势，深入探讨相关技术如何支撑智慧警政发展，以及在应用过程中需审慎处理的风险与治理议题应对。

从打击科技罪案推进至全方位智慧警政

会议由香港警务处刑事及保安处处长陈东担任主席，并以「解析超级智能 · 支撑智慧警政」为讨论主轴。主席宣布顾问小组将由原来的「科技罪案警政顾问小组」正名为「智慧警政顾问小组」，以反映其职能及范畴的拓展。相关转变标志着小组工作范畴由原本聚焦科技罪案，进一步延伸至更全面的警政议题，涵盖新兴科技在警务工作不同层面的应用与治理。是次会议亦邀请到康和集团有限公司董事长何沛林先生和商汤科技香港及澳门业务总经理冯愈先生分享专家观点，聚焦警务应用为智慧警政建设出谋献策。

剖析人工智能核心特征 研发与应用并行

在专题分享环节中，小组专家何沛林先生深入剖析通用人工智能的核心特征及其演进脉络。他首先指出，自深度学习架构提出并逐步成熟以来，人工智能技术已出现显著跃进，模型的学习效率及应用广度均大幅提升。他进一步阐述，通用人工智能被定义为具备接近人类水平的通用学习与推理能力，而超级人工智能则被视为在理论上可于特定层面超越人类智能的阶段，两者的发展均有赖算力、模型规模及高质量数据的持续支撑。他认为，各地应推动技术研发与实际场景应用并行，并促进产业链上下游协同发展，方能确保通用人工智能及相关技术在安全、可控的前提下健康发展，为不同领域的转型升级提供有效支撑。

综合机器学习警务实境 未来警政更智能

随后，小组专家冯愈先生从警政工作及公共安全的实际需求出发，分享对通用人工智能及超级人工智能发展的观察。他探讨了相关技术在智慧警政领域的应用潜力， 指出随着技术持续演进，警政运作模式正逐步出现转变，通用人工智能所具备的跨领域学习与综合分析能力，有助警队更有效整合多元资讯来源，提升对复杂环境及突发事件的研判能力；而对超级人工智能的前瞻性研究，亦有助及早思考未来高阶智能可能带来的安全风险与治理挑战。他基于现今最前沿的多模态人工智能技术至进阶「具身智能」，突显智慧识别及风险预警等技术在公共安全及警务场景中的应用案例，以提升应对新型安全挑战的整体能力。

专家建言警政双面影响 治理应对新挑战

目前，人工智能的应用正深刻改变世界，为警政执法带来双重影响。一方面，多源感知数据、无人系统及相关智能技术的落地，已在反恐维安、灾情监测、人群密度管控等场景发挥显著效用；另一方面，深度伪造技术衍生的新型诈骗、人工智能生成代码的安全隐患、智能设备执法的法律责任界定等难题，也迫在眉睫。对此，专家建议警队强化数据核验机制，联合科技企业打造底层技术生态，搭建面向市民的风险评估平台，完善相关治理与标准，为打造未来人工智能化的公共安全生态环境作好准备。