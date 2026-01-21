珍惜生命｜钻石山宏景花园六旬汉堕楼 疑因病厌世当场不治
更新时间：08:10 2026-01-21 HKT
发布时间：08:10 2026-01-21 HKT
发布时间：08:10 2026-01-21 HKT
今日（21日）清晨5时49分，钻石山斧山道185号宏景花园一名男子堕楼，倒卧在大厦对开地上不省人事，其妻子发现大惊报案。救护员接报赶到，惟事主已当场死亡。
警员没有检获遗书，经初步调查后相信66岁赵男事主因病厌世，由寓所堕下死亡，其死因有待验尸后确定。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
2026-01-19 19:21 HKT
由洗碗工变600亿金融科企掌舵人 坚持每周工作100小时 明言「努力非选项，是生存」
2026-01-20 06:00 HKT
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
2026-01-19 10:25 HKT