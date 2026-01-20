Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

4个月大男婴脑出血昏迷疑遭叉颈摇晃 警拘两外佣 父斥责：系谋杀

突发
近日本港发生一宗婴儿疑遭外佣虐待的案件，一名仅4个月大的男婴在外佣喂奶期间失去知觉，送院后发现脑出血抽搐，身上有瘀伤，院方随即报警。男婴父亲指警方翻查住所闭路电视后，怀疑儿子曾遭外佣大动作摇晃及叉颈，遂拘捕涉事外佣。他向《星岛头条》透露，儿子目前仍然留医，未知有否后遗症，斥责外佣粗暴对待手无寸铁、不懂反抗的婴儿「系谋杀」。

男婴的父亲卢先生向《星岛头条》表示，儿子暱称「细波」，1月18日凌晨约1时半，外佣喂「细波」饮奶后「无反应」，他查看家中闭路电视，得悉她一边替儿子扫风，一边带他入房。至凌晨约2时11分，外佣致电卢先生，指扫风后「细波」仍没反应，怀疑他被奶呛喉，「我哋教姐姐慢慢拍背脊，都仲系冇反应，我喺凌晨2:22call白车入医院。」

卢先生指儿子「细波」早前已接受手术，现时留医儿童深切治疗部。网上图片

卢先生指儿子于当日凌晨约2时45分被送抵北区医院，医生初步检查发现他有脑出血，身上有瘀痕，并有抽筋迹象，遂安排将他转送沙田威尔斯亲王医院继续治理，惟「细波」于清晨约5时有发烧，于是安排他入住儿童深切治疗部。

卢先生在翌日中午接获医院通知，指儿子情况严重，要接受紧急手术，清除脑内血水。「细波」接受历时约一小时手术后，暂时情况稳定，但仍要留意脑部会否再出血。他指院方一度以为他们虐儿，其后他交出家中闭路电视片段予警方调查，未几外佣便被捕。

卢先生指儿子「细波」早前已接受手术，现时留医儿童深切治疗部。网上图片

卢先生指涉案外佣来自菲律宾，去年8月入职，平时「表现好正常」。连日来卢先生到医院探望「细波」，对于儿子疑遭外佣大动作摇晃及叉颈，导致脑出血，他坦言担心儿子会否留下后遗症，「一个手无寸铁嘅BB系唔识反抗，唔识出声，俾佢咁样对待，系谋杀。」

卢先生其后亦在社交平台发文，希望唤起公众关注「细波」的案件，及提醒家长留意家佣是如何对待小朋友，同时希望各界为孩子「集气」，让他可以早日度过难关。

警方表示1月18日接获报案，指发现一名约4个月大的男童在上水一单位内受伤，怀疑他被不恰当对待。经初步调查后，人员拘捕两名外籍女子，年龄为28及45岁，涉嫌「对所看管儿童或少年人忽略」，现正被扣留调查，案件交由大埔警区重案组跟进。

卢先生指儿子「细波」早前已接受手术，现时留医儿童深切治疗部。网上图片

