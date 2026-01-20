孭B跑渣马男子来自广西比赛后已离港 警接报疑涉虐儿 正联络来港助查

一名男子日前孭B参加渣打马拉松，掀起全城热话，有人批评男子行为不负责任，亦有家长担心BB可能有脑震荡，留下后遗症。据了解，事后有人报案指事件涉及虐儿，警方接手跟进案件，并联络相关机构及团体，得悉该名男跑手来自内地，比赛结束后已返回广西南宁的寓所。

相关新闻 : 渣打马拉松2026︱中年汉孭B跑全马惹热议 同场跑手：几唔负责任先会咁做？

根据渣马纪录，带同婴儿参赛的跑手姓Wang，参加全马，当日清晨6时25分开始起步，大约用2小时20分完成15公里，平均9分钟22秒完成1公里，但最终没有完成赛事。

消息指，有人在比赛后向警方报案，指事件涉及虐儿，西九龙总区重案组虐儿案件调查组接手跟进，并联络相关机构及团体，了解涉事男跑手的个人资料及背景，得悉对方为内地人，与家人来港参加马拉松，比赛结束后已返回广西南宁。警方取得对方的联络方法后，已尝试相约他来港录取口供。

翻查渣马纪录，带同婴儿参赛的跑手姓Wang，今日参加全马，清晨6时25分开始起步。

早前田径总会表示，指大会确定在赛事期间，已终止该名违规的参赛者继续作赛及安排他离开赛道，以确保安全。大会工作人员如在赛道范围发现违规行为，会要求参赛者停止比赛及离开赛道，并取消其参赛资格，以及会保留拒绝有关人士日后参赛权利。大会提醒参赛者遵守大会竞赛规则，不应在比赛期间作出对自身及他人构成危险的事情。

相关新闻 : 渣马2026｜田总证实有男跑手孭B跑全马：即场要求他离开赛道 终止作赛