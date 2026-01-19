Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

向氏家族向华炎世界殡仪馆设灵 O记反黑逾百警戒备

更新时间：19:40 2026-01-19 HKT
发布时间：19:40 2026-01-19 HKT

向氏家族向华炎去年12月23日离世，今日（19日）假红磡世界殡仪馆设灵，翌日出殡并进行火化。大批亲友及各路人物到场致祭吊唁，包括向华炎的胞弟向华强、向华强的太太陈岚及儿子向佐，一代武打影星陈惠敏亦有到场。

警方有组织罪案及三合会调查科（O记）、反黑组及机动部队等，逾百警方在殡仪馆周边戒备，严阵以待，包括在对开畅行道架设路障截查车辆，所有致祭人士均须登记入内。警方在场维持秩序期间，发现3名男子为通缉人士，遂将他们拘捕。

翻查资料，向华炎是帮会新义安创办人向前的长子，1987年他卷入备受关注的新义安「龙头案」，被控「身为三合会高层」、「管理非法组织」及「勒索罪」，其后被判监8年。向华炎服刑约22个月后提出上诉，并于1989年12月上诉得直，获即时释放。

