九龙公园群鸽变「恶霸」 抢食薯条无视食客驱赶 目击者讲述事发经过

香港野鸽遍布各区，惟不时有市民投诉受到滋扰，有网民今日（19日）在社交平台分享一段影片，片中拍到鸽群「抢夺」食客的食物，非常夸张。有网民指自己目击事发经过，「当日我坐隔离枱，有一只做先头部队，先抢一条薯条，个妹妹吓亲起身离座，下一秒就已经系片入面嘅状况」。其后有其他网民形容九龙公园鸽群一向是「恶霸」，指「𠮶度日日都系咁，好恐怖」，而食肆员工亦已「惯咗」，经常光顾的食客亦是见怪不怪。

片段大约长28秒，片中见到十多只野鸽在九龙公园附近快餐店的户外区域盘踞，不但推跌餐点饮料，在餐桌上不愿离开，更低头抢食薯条，大快朵颐，纵使有小童挥手驱赶仍不为所动，情况颇为混乱。

发帖的网民形容鸽群为「九龙公园恶霸」，现在擅自投喂野鸽属犯法，但遭鸽群「抢劫点计？」。有关帖文迅速在社交平台引起讨论，有网民指自己是事件的目击者，「当日我坐隔离枱，有一只做先头部队，先抢一条薯条，个妹妹吓亲起身离座，下一秒就已经系片入面嘅状况」。其后有人留言表示，鸽群每日都会在快餐店的户外区域徘徊抢食，食肆员工早已见怪不怪，而经常光顾的食客亦习以为常。

形容野鸽为老江湖 「 假装人畜无害踱步实则暗中观察」

翻查资料，早于2023年便有网民发现九龙公园有大量野鸽会在快餐店的户外区域徘徊，其后趁食客一不留神，便会抢走盘中的食物。有受害人更曾在网上发文，形容该批野鸽是「老江湖」，早已明了如何「觅食」，「先派一只『侦察兵』慢慢靠近，假装人畜无害踱步，实则暗中观察，趁你刷手机瞬间，突然叼走一根薯条！得手后立刻呼朋引伴，三秒内召唤整个鸽群空降，场面一度失控，仿佛希区考克电影现场。最绝的是它们专挑薯条下手，汉堡炸鸡看都不看，莫非是终极美食家？」

根据《2024年野生动物保护（修订）条例》，现时将禁止喂饲野生动物的规定扩展至涵盖野鸽、将非法喂饲的最高刑罚由罚款一万元提至罚款十万元及监禁一年、引入五千元定额罚款机制，并在原有警务人员和渔护署人员的基础上扩大执法人员的类别，加入食环署、康文署和房屋署的获委任人员，以加强执法效能。